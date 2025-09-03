Premiere am Samstag, 6. September: Das erste Kultopia soll ein Fest der Begegnung und der Kulturen auf dem Altenkirchener Marktplatz werden. Kurz vor dem Ereignis gibt Organisatorin Kerstin Spahr tiefere Einblick in das Programm.

Livemusik, Vorführungen, Mitmach-Aktionen und kulinarische Genüsse aus Nepal, Türkei, Afghanistan, Syrien, Italien und weiteren Ländern bietet das neue Kultopia-Fest am Samstag, 6. August, in Altenkirchen. Auf dem Marktplatz wird es von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm geben. Märchenlesungen und japanisches Puppentheater werden die Kinder erfreuen.

Ziel sei es, „Inspiration, Austausch und Begegnung mit neuen und alten Nachbarn sowie Gästen aus dem Umfeld zu schaffen“, wie Organisatorin Kerstin Spahr vom achtköpfigen Orga-Team unserer Zeitung im Vorfeld der Veranstaltung berichtet. Nun steht das Programm fest, das ganze Team sei voller Vorfreude auf die Premiere an der Marktstraße 7 in Altenkirchen. Das neue Fest der Begegnung und der Kulturen soll Gelegenheiten zum Kennenlernen, Netzwerken und Erleben der Vielfalt von Altenkirchen bieten.

„Es nehmen mittlerweile 29 Stände und 6 Künstler auf der Bühne teil. Wir freuen uns auf Menschen aus der Türkei, Afghanistan, Syrien, Nepal, der Ukraine und verschiedenen afrikanischen Staaten.“

Kerstin Spahr, Organisatorin﻿

Besonders ist, dass sich jeder, der mag, mit einem Stand auf dem Altenkirchener Marktplatz beteiligen kann – egal ob Privatperson oder Verein. „Es nehmen mittlerweile 29 Stände und 6 Künstler auf der Bühne teil. Wir freuen uns auf Menschen aus der Türkei, Afghanistan, Syrien, Nepal, der Ukraine und verschiedenen afrikanischen Staaten“, berichtet Organisatorin Kerstin Spahr auf Anfrage unserer Zeitung.

Für die Teilnehmer fällt keine Standgebühr an, gewerbliche Standbetreiber wurden vom achtköpfigen Orga-Team darum gebeten, dass die Preise besucher- und familienfreundlich gestaltet werden. Zu betonen sei auch, dass das Fest Politik und Religion außen vor lasse – man wolle der Spaltung der Gesellschaft insgesamt entgegenwirken, wie die Verantwortlichen im Vorfeld der Veranstaltung betonen. Hauptträger der Veranstaltung ist der Verein Westerwälder Initiativen- und Betriebe-Netz (Wiben)

Orga-Team freut sich riesig auf das Fest

„Mit unseren Vorbereitungen sind wir so weit fertig, weshalb die Stimmung im Team sehr gut ist. Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns riesig auf das Fest“, berichtet Spahr. Das Helferteam sei bunt durchmischt im Alter von Ende 20 bis Mitte 60. „Wir verstehen uns sehr gut, und jeder macht, im Rahmen seiner Möglichkeiten, seinen Teil“, so Spahr über die laufenden Vorbereitungen.

Zum Programm: Auf der Bühne am Marktplatz werden von 13 bis 18 Uhr Musik, Tanz und Wortbeiträge geboten. Im Mehrgenerationenhaus Mittendrin findet „Kamishibai“ – ein japanisches Puppentheater für Kinder ab drei Jahren um 14.30 und 16 Uhr statt. Im Vorlesezeit gibt es begleitet von Corinna Bitzer vom FamilienRaum Geschichten für Kinder ab drei Jahren ab 14 Uhr (Grüffelo und Co.) sowie Märchen und Geschichten ab 15 Uhr (für Kinder ab sechs Jahren). Um 18 Uhr liest und erzählt die Autorin Solveig Prusko eigene Geschichten für Kinder ab acht Jahren.

Zu den Mitmach-Aktionen zählen Kerzengießen, Kalligrafie, Henna-Bemalungen, Tassen bemalen, türkisches Ebru-Marmorieren und vieles mehr. Auf der Bühne findet die Begrüßungsansprache um 13 Uhr statt. Danach gibt es musikalische und tänzerische Beiträge.

Fest ist nur durch finanzielle Unterstützung möglich

Die Verantwortlichen betonen, dass das Fest in dieser Form nur durch die finanzielle Unterstützung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der Stadt Altenkirchen (750 Euro Förderung) und durch Sponsoren zustande kommen kann. Wie die VG auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, soll das Event im Rahmen des Förderprogramms Mikroförderung Kultur mit 500 Euro unterstützt werden. Vor Ort wird auch eine Spendenbox aufgestellt, damit die Musiker für ihr Wirken einen Obolus bekommen. Die Organisatoren hoffen, dass sich Kultopia zu einer festen Veranstaltung etablieren wird.

Für die Premiere hofft das Orga-Team auch, dass das Wetter mitspielt. Aber wenn es nicht der Fall sein sollte, sei zumindest für die Teilnehmenden mit Pavillons oder ähnlichem Schutz vor Regen gesorgt.

Jeder ist eingeladen, Freunde und Familie mitzubringen, und das Orga-Team lädt dazu ein, „einen bewegenden Tag der Begegnung, Wertschätzung und Gemeinschaft“ zu erleben. Kultopia sei eine gute Gelegenheit, sich einzubringen und kreativ zu werden.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz

Auf der Bühne am Marktplatz findet ab 13 Uhr die Begrüßungsansprache statt. Um 13.10 Uhr treten Benjamin Akoutou & Friends auf mit westafrikanischen Klängen und Gesang (weiterer Auftritt um 14.10 Uhr). Um 13.45 Uhr findet die Hauptrede statt. Um 14.50 Uhr tritt Alexander – Piano Easy Listening auf. Singer-Songwriterin Hava Kagermann ist um 15.30 Uhr mit ihrem Programm dabei. Ab 16.20 Uhr zeigt die Tanzschule Let’s Dance Victor Sherf ihr tänzerisches Können. Zum Abschluss gibt es Indie Folk Soul von Amber Soul. ann