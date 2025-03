Altenkirchen erlebt atemberaubende Begegnung von Chören

Auf musikalische und menschlich-berührende Weise reichten sich bei einem Konzert am Samstag in Altenkirchen der heimische „Chor Divertimento“ und das dänische Ensemble „Vocal Line“ die Hände.

. „Musik ist eine Sprache, die jeder versteht“, „Musik ist der Klang des Lebens“ oder „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“: Vom Volksmund bis zu Friedrich Nietzsche wurden unzählige Redensarten über die Kraft der Musik geprägt. Aber kann musikalisches Wirken wirklich etwas verändern? Oder verkommen all die gut gemeinten Worte nicht inzwischen zu Plattitüden, die angesichts der angespannten Weltlage niemand mehr ernst nehmen kann? Das sagenhafte Konzert mit dem „Chor Divertimento“ und dem dänischen Spitzen-Ensemble „Vocal Line“ hatte darauf eine ganz klare Antwort: Ja, es gibt sie, diese starke Verbindung zwischen Menschen, die durch ihr musikalisches Miteinander mühelos jegliche Form von Grenzen überschreiten.

Die Altenkirchener Christuskirche, die auch als Konzertkirche genutzt wird, wurde am Samstag jedenfalls zum Schauplatz eines „Deluxe-Freundschaftssingens“, das ohne Zweifel in die Erfolgsgeschichte beider Chöre eingehen wird. Die Kunde, dass die international bekannte, vielfach preisgekrönte A cappella-Formation aus Aarhus mit ihrem Leiter Jens Johansen nach acht Jahren wieder im Westerwald Station machen würde, hatte sich offenbar überregional herumgesprochen. Schon lange vor Beginn des Konzertes gab es kaum noch Sitzplätze, weshalb letztlich jeder Winkel der Kirche mit zusätzlich herbeigeschleppten Stühlen, Kisten und Kästen ausstaffiert wurde.

i Weltklasse-Gesang in Altenkirchen: Das dänische Spitzen-Ensemble "Vocal Line" riss die Zuhörer in der Christuskirche von der ersten Minute an mit. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Luft flirrte förmlich vor Vorfreude, und vor allem die Sänger des „Chor Divertimento“ platzen fast vor Stolz, als „Vorband“ der Dänen auftreten zu dürfen. Letztlich entpuppte sich das Konzert aber als paritätische Veranstaltung, in der jeder der Chöre seine umfassende Plattform erhielt – und das zu Recht. Denn auch die „Divertimentos“ waren in der Form ihres Lebens. Mit einer Mischung aus Rockig-Poppigem und gefühlvollen Balladen sang sich das Ensemble einmal mehr in die Herzen der vielen heimischen Fans, die ihrer Begeisterung mit frenetischem Zwischenapplaus, Jubel und Pfeifen freien Lauf ließen. Ob Stevie Wonders „Don´t you worry `bout a thing“, „Das zweite Gesicht“ von Peter Fox oder Mark Ronsons „Uptown Funk“, unter der dynamischen Leitung von Michael Sauerwald wuchsen die Sänger über sich hinaus.

i Das recht neue "Divertimento"-interne Ensemble "Polyphonic Embrace" begeisterte mit seinen schönen Stimmen. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein schönes Intermezzo war der Auftritt des recht neuen, chorinternen Ensembles „Polyphonic Embrace“ mit Ina Rottstegge, Sonni Sauerwald, Kay Kostelnik, Jonas Irle und Marius Mückler. Nach einer Erfrischungspause zog dann „Vocal Line“ unter tosendem Beifall ein. Und um es gleich vorwegzunehmen: Das Publikum verfiel diesem hinreißenden Chor von der ersten Minute an. Die Zuhörer konnten nicht genug staunen über die technische Perfektion und den enormen Stimmumfang der Sänger, die in ihrem Programm perfekten Pop-Sound mit dem magisch-mythischen Zauber der nordischen Länder verbanden. Titel wie „Stardust“, „Everglow“, „The Seed“ (ein starker Song für den Erhalt unserer Erde), „Torrent“ oder „Jóga“ gingen einher mit einer hochprofessionellen sängerischen Bühnenpräsenz, aber auch mit Bewegung gewordener Lebensfreude. Es war einfach ein Fest, diesen Weltklasse-Chor in der ländlichen Kreisstadt erleben zu dürfen.

Besonderes Kompliment an Solisten und Beatboxer

Ein besonderes Kompliment geht an dieser Stelle an die Solisten, aber auch an die fabelhaften „Beatboxer“ beider Chöre. Kurze Erläuterung: Bei dieser Kunst werden Rhythmen nur mit dem Mund erzeugt, der sehr nah ans Mikrofon gehalten wird. Der Eindruck war wirklich so authentisch, als hätten sich doch noch ein paar Profi-Perkussionisten hinter den Sängerreihen verkrochen.

i Sängerin Tanja Becher moderierte die "Divertimento"-Beiträge ebenso unterhaltsam wie souverän. Julia Hilgeroth-Buchner

Und das Finale? Das fiel natürlich sehr emotional aus. Sänger und Publikum waren völlig überwältigt von der unglaublichen Atmosphäre und mochten sich trotz der späten Stunde eigentlich gar nicht trennen. Kein Wunder: Denn dieses Konzert war eine absolut atemberaubende Begegnung mit zwei Chören, die sich nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich auf berührende Weise die Hände reichten.