Evangelische Allianz lud ein
Altenkirchen: Ein Gebet für alle Rettungskräfte
Mit Fürbitten gedachten Gläubige am Samstag anlässlich der Allianzgebets- und Begegnungswoche den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und sonstigen Rettungsorganisationen.
Werner Klak

Die Allianzgebets- und Begegnungswoche rückte die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Co in den Fokus und betete darum in den Räumen der Altenkirchener Floriansjünger in der Kumpstraße. 

„Gott ist treu“. Unter diesem Thema stand die Allianzgebets- und Begegnungswoche, die am Samstag in die Feuerwache der Kreisstadt führte. Dabei wurde für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und den sonstigen Rettungskräften gebetet. Stephan Windhövel (FWG) begrüßte die Anwesenden und erinnerte an die Eröffnung der Wache in der Kumpstraße im Jahr 1995.

