Die Apotheke Rehm, die Sonnenapotheke sowie die Hubertusapotheke in Altenkirchen haben einen neuen Besitzer: Seit Anfang September hat Julian Patt alle drei von Apotheker Albert Rehm übernommen.

Albert Rehm ist sehr erleichtert. Der Apotheker, dem drei Filialen in Altenkirchen gehören, die Hubertusapotheke, die Sonnenapotheke und die Apotheke Rehm im Ärztehaus, hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich zur Ruhe zu setzen, doch in den heutigen Zeiten, das weiß er, ist es schwer, einen Nachfolger zu finden. Sein Lebenswerk aber einfach so aufgeben, das hätte er nicht gekonnt. Zum Glück hat er mit Julian Patt einen kompetenten und engagierten Nachfolger gefunden, zu dem er und seine Frau sogar eine lange, persönliche Beziehung haben.

Doch zunächst einmal der Reihe nach. Denn dass Albert Rehm überhaupt nach Altenkirchen gekommen ist, hat er seiner Frau zu verdanken. Die hat er im Studium in Tübingen kennengelernt, wo sie beide auf Lehramt studierten. Er Chemie und Geografie, sie Biologie und Chemie. Nach dem Referendariat gab es dann aber in Baden-Württemberg einen Einstellungsstopp für Lehrer, weshalb er sich entschloss, noch ein Pharmaziestudium draufzusatteln.

Durch seine Frau kam er nach Altenkirchen

Seine Frau hatte inzwischen eine Anstellung an einer Schule im Emsland gefunden, er kam ihr nach, machte dort seine Famulatur und anschließend die Approbation. Danach zog es ihn aber zunächst wieder in den Schuldienst. An der Privatschule, an der seine Frau unterrichtete, gab er drei Jahre lang Physik, Chemie und Geografie. Doch ganz glücklich waren die beiden nicht dort.

„Meine Frau hat dann 1991 eine Stelle in Altenkirchen am Gymnasium bekommen, und ich bin wieder mitgezogen“, sagt er schmunzelnd. „Nach Arbeitsstellen als Apotheker in Bad Marienberg und in Wissen konnte ich 1995 die Sonnen-Apotheke in Altenkirchen kaufen“, sagt Rehm. Als im neuen Ärztehaus Platz für eine Apotheke war, entschied er sich 2010, auch dort eine Apotheke zu eröffnen. „Als dann an der Kölner Straße ein Einkaufszentrum mit zuführendem Kreisel geplant wurde, wären die Parkplätze der Sonnenapotheke wegfallen. Dies hätte erhebliche Auswirkungen gehabt. Dies führte dann in Konsequenz 2018 zum Kauf der Hubertus-Apotheke in der Kölner Straße, die gerade zum Kauf angeboten wurde“, berichtet er weiter.

„Und zudem haben wir all die Jahre investiert und uns weiterentwickelt. Als ich angefangen habe, hat die technische Abwicklung noch ohne Computer funktioniert, dafür mit Mikrofilm. Jetzt haben wir ein Automaten-System eingeführt, sind barrierefrei und entwickeln die Apotheke dahingehend, dass wir sie zu einem pharmazeutischen Dienstleiter ausbauen mit Angeboten wie Tests, Diagnostik, Impfen und Hilfsmitteln“, so Rehm.

30 Arbeitsplätze in der Kreisstadt geschaffen

Obwohl er mit jedem Zukauf ein neues Risiko einging und alle drei Apotheken mit erheblichen Investitionen verbunden waren, hat er den Schritt nie bereut. Allein schon, weil er schlussendlich 30 Arbeitsplätze in der Kreisstadt schuf. „Es war mir immer wichtig, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, in dem ich immer über Bedarf ausgebildet habe. So arbeiten heute noch einige Mitarbeiterinnen in den Apotheken, die nie eine andere Apotheke kennengelernt haben“, sagt er nicht ohne Stolz.

Auch war er immer offen für junge Menschen, die in den Beruf reinschnuppern wollten, egal, ob als Praktikanten, Fabulanten oder Berufseinsteiger. So kam auch Julian Patt ins Spiel. Er kommt aus Altenkirchen, hat hier am Westerwaldgymnasium sein Abitur gemacht und hatte auch Unterricht bei Christa Kuon-Rehm. Der Kontakt riss nie ab. Als Patt sich entschloss, 2010 in Bonn ein pharmazeutisches Studium aufzunehmen, war es Christa Kuon-Rehm, die ihn an ihren Mann vermittelte für ein Praktikum, welches seine Berufsentscheidung untermauerte.

Vom Großkonzern zur Selbstständigkeit in der Kleinstadt

Als nun die Frage aufkam, wer die drei Apotheken übernehmen könnte, lag es nah, bei Julian Patt anzufragen. Der hatte sein Studium erfolgreich beendet und war nach der Approbation bei Beyer in Leverkusen eingestiegen als Pharmazeut. „Es war eine tolle Erfahrung, so konnte ich auch das Arbeiten in einem Großkonzern kennenlernen – die Vor- und Nachteile“, sagt er.

Privat hätte es ihn und seine Frau allerdings ohnehin wieder Richtung Westerwald gezogen. Und mit dem Angebot rückte auch wieder die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, in den Fokus. „Ich habe das bei meinem Bruder gesehen, der sich im handwerklichen Bereich selbstständig gemacht hat, und das war schon reizvoll“, so Patt.

Damit der Übergang reibungslos verlaufen konnte, stieg Julian Patt zunächst als Mitarbeiter ein. Er leitete die Filiale Sonnenapotheke und hat so in den vergangenen zwei Jahren alle Arbeitsabläufe und Besonderheiten kennenlernen können. Jetzt, Anfang September, konnte Albert Rehm also beruhigt, sein Lebenswerk in kompetente Hände legen.

Jeden Tag schließen deutschlandweit zwei Apotheken

Eines treibt ihn allerdings noch um und das ist die allgemeine Lage im Gesundheitsbereich. „Ein einschneidendes Erlebnis für mich war die Auflösung des Krankenhauses in Altenkirchen, dessen Abwicklung ich als Mitglied des Fördervereins miterleben musste. Die Gesundheitsversorgung in Altenkirchen ist mir nach wie vor ein großes Anliegen, wo immer mehr Arztsitze nicht mehr besetzt werden, ein ganzes Krankenhaus fehlt und Apotheken schließen müssen. Gesamtpolitisch gesehen steht immer noch eine verlässliche Finanzierung des Gesundheitswesens aus, wobei die Apotheken seit 20 Jahren keine Anpassung mehr erfahren haben. In Deutschland müssen als Folge täglich zwei Apotheken schließen“, macht er deutlich.

Da stimmt ihm auch sein Nachfolger zu, der aber auf soliden Boden bauen kann. „Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer ihr Bestes gegeben hätten“, lobt Rehm sein Team. Und, das betont Rehm, auch im Hinblick auf die Konkurrenz aus dem Netz: „Apotheken sind für die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und pharmazeutischer Beratung unverzichtbar.“