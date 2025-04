Für Familien ist es vielerorts kaum noch möglich, einen Kinderarzt zu finden. Etliche der verbliebenen Praxen stoßen bei der Behandlung ihrer jungen Patienten zahlenmäßig an ihre Grenzen und sehen sich deshalb gezwungen, Aufnahmestopps zu verhängen. Besonders in der winterlichen Erkältungssaison kann dies zu prekären Situationen führen. Zur Verbesserung der Lage in und um Altenkirchen haben die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld, der Kreis Altenkirchen und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz gemeinsam ein Maßnahmenbündel erarbeitet, das sie jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung vorgestellt haben.

Die Partner möchten Pädiatern Anreize für eine Niederlassung oder die Gründung einer Zweigpraxis in der Region bieten. In den Bereichen Neurologie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde habe ein solches Vorgehen bereits zum Erfolg geführt, heißt es. Für die Ansiedlung eines Kinderarztes greifen sie nun auch finanziell tief in die Tasche.

Region wirbt mit hoher Lebensqualität

Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld, hebt die Lebensqualität und die Vorteile der Region hervor: Sie habe 16 kommunale Kindergärten und beitragsfreie Kindergartenplätze für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr, sieben Grund- und drei weiterführende Schulen, zahlreiche Sportvereine, Chöre, Volkshochschule und Kreismusikschule, kulturelle Veranstaltungen, kurze Wege zum Einzelhandel, zu Apotheken, Restaurants und Bars zu bieten und sei dank guter Autobahn- und Bahnanbindungen aus Köln, Bonn, Siegen oder dem Rhein-Main-Gebiet leicht zu erreichen, wirbt Jüngerich.

„Außerdem gibt es günstige Grundstücke und Immobilien, was gerade für junge Familien einen Anreiz darstellt“, fügt er hinzu. In diesem Umfeld würde sich ein neuer Kinderarzt sicher wohlfühlen, so seine Einschätzung. Altenkirchens Landrat Peter Enders, selbst Mediziner, ergänzt, dass es darüber hinaus ein kollegiales Netzwerk zwischen Haus- und Facharztpraxen, mehr Freizeit durch den organisierten Ärztlichen Bereitschaftsdienst, eine aktive Kreisärzteschaft und organisierte Fortbildungen gebe.

Förderung in Höhe von mehreren Zehntausend Euro möglich

Finanzielle Anreize werden ebenfalls geboten: Bei einem Start in der VG Altenkirchen-Flammersfeld sollen Pädiater – egal ob bei einer Praxisneugründung oder einer -übernahme – von der Kommune bis zu 30.000 Euro Förderung erhalten. Zusätzlich gewährt die Kreisstadt Altenkirchen im Falle einer Ansiedlung zusätzlich 25.000 Euro. Zudem, so heißt es weiter in der Presseinfo, stünden für einen neuen Kinderarzt bereits große Praxisräume zur Verfügung, die auf Wunsch genutzt „und zu attraktiven Konditionen gemietet werden könnten“. Auch das Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Vorhaben und ist bereit, bis zu 20.000 Euro beizusteuern. Kreis und VG bieten Interessenten darüber hinaus ihre Hilfe bei der Suche nach geeigneten Immobilien an.

Die KV wiederum steht Kandidaten kostenfrei zu allen Möglichkeiten der Tätigkeit beratend zur Seite: „Welche Praxisform ist die richtige für mich? Was gilt es, im Zulassungsprozess zu beachten? Was kommt in betriebswirtschaftlicher Hinsicht auf mich zu? Diese und viele andere Fragen können mit unseren Beraterinnen und Beratern erörtert werden“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV, Andreas Bartels. In den ersten beiden Jahren einer Praxistätigkeit steht laut Presseinfo außerdem ein Praxislotse für alle Fragen zur Verfügung.

Startkapital kurz nach der Facharztprüfung

Einen besonderen finanziellen Anreiz habe die KV Anfang dieses Jahres für Ärzte in Weiterbildung geschaffen, wie Bartels informiert. Wer seinen letzten anerkennungsfähigen Weiterbildungsabschnitt im ambulanten Bereich in Rheinland-Pfalz absolviert hat und sich innerhalb von zwölf Monaten nach bestandener Facharztprüfung im Bundesland niederlässt, erhält zusätzlich 10.000 Euro Startkapital.

Interessierte Kinderärzte können sich per E-Mail oder telefonisch bei Paul Lautenschläger, Referent im Beratungsteam der KV Rheinland-Pfalz, melden: paul.lautenschlaeger@kv-rlp.de, 06131/3264521.