Mit „One night in Sweden – A Tribute Show to Abba“ hat der Aktionskreis in Kooperation mit dem Kulturbüro Haus Felsenkeller und dank Unterstützung von Hauptsponsor Dirk Adorf eine erstklassige Cover-Band in den Altenkirchener Kultursalon geholt.
Lesezeit 2 Minuten
Altenkirchens gute Stube platzt an diesem Abend aus allen Nähten. Rund 600 Zuschauer sind es, die im neu gestalteten Kultursalon in der Stadthalle eine Reise in die Vergangenheit antreten mit „One night in Sweden – A Tribute Show to Abba“. Organisiert wurde das Ganze dieses Mal nicht von „Mr.