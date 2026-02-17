Vorfall in der Innenstadt Altenkirchen: 18-Jähriger nicht durch Messer verletzt Annika Stock 17.02.2026, 12:40 Uhr

i Ein 18-Jähriger erlitt bei dem Vorfall am Freitagabend, 6. Februar, eine Schnittverletzung im Umfeld der Altenkirchener Fußgängerzone. Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Unsere Zeitung erhielt einen Hinweis auf einen Vorfall im Umfeld der Altenkirchener Fußgängerzone am 6. Februar, hierbei erlitt ein 18-Jähriger eine Schnittverletzung. Nun ist offenbar klar: Ein Messer kam nicht zum Einsatz.

Ein Vorfall mit Beteiligung im Umfeld der Altenkirchener Fußgängerzone am 6. Februar sorgte für Aufsehen in der Kreisstadt. Nach einem Hinweis an unsere Zeitung teilte auf Nachfrage die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz mit, dass bei der mutmaßlichen Tat am genannten Freitagabend ein 18-Jähriger „eine nicht lebensbedrohliche Schnittverletzung“ erlitten habe.







