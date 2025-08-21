Gerade in ländlichen Gebieten gibt es aus dem Besitz von Großeltern und Urgroßeltern unendlich viele Sachen, die einfach „viel zu schade zum Wegwerfen“ sind. Gut, dass es neben den öffentlichen Museen auch leidenschaftliche Sammler gibt.

Uhren aus Urgroßmutters Zeiten, Traktoren, die mehr als 70 Jahre alt sind, Getreidemühlen, Waschzuber, hölzerne Wäschemangel und Spielzeug aus mindestens drei Generationen, das und noch vieles mehr offenbart sich demjenigen, der die „Museumsscheune“ in Mittelhof-Steckenstein betritt. Keine Frage, hier schlagen Sammlerherzen höher. Joachim Rödder (75) und sein Sohn Jens (45) haben Tausende Gegenstände zusammengetragen.

Wer mehr als nur einen oberflächlichen Blick auf das Sammelsurium werfen will, der muss mindestens Stunden, wenn nicht gar Tage investieren. Alte Puppen, Seifenkisten oder Blechautos ließen einstmals Kinderherzen höherschlagen. Daneben stehen landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge, die den Menschen die mühsame Feld- und Stallarbeit erleichterten.

i Nostalgisch anmutende Telefone und Schreibmaschinen sind nur einige der vielen Gegenstände, die einst zum Alltag von Menschen aus Steckenstein und Umgebung gehörten. Thomas Hoffmann

Joachim und Jens Rödder haben sich mit Herz und Seele dieser Sache verschrieben. Dabei fing vor 27 Jahren alles ganz harmlos an, denn die Silberne Hochzeit von Joachim Rödder und seiner Ehefrau Dorothea stand vor der Tür: „Wir haben eine rustikale Ehe, also feiern wir auch rustikal in der Scheune, sagte meine Frau“, blickt Rödder sen. zurück. Gesagt – getan. Das silberne Jubiläum wurde als „Bauernhochzeit mit Tracht und Tradition“ ein tolles Ereignis in Steckenstein, und Freunde und Bekannte brachten „alte Schätzchen“ als Geschenke mit, weil Joachim Rödder gesagt hatte: „Ich habe lange und kurze Nägel, ich kann hier alles aufhängen.“

Das war der Startschuss, auch für das spätere Scheunenfest des MGV „Glück-Auf“ Steckenstein, das alljährlich stattfindet. Schnell sprach sich die Leidenschaft des gelernten Landwirtes und späteren Eisenbahners für Traditionsgegenstände herum und so wuchs das Interieur quasi von Tag zu Tag: nostalgisch anmutende Telefone und Röhrenradios, historische Fotos oder alte Bilder wie etwa eines, das das nahe liegende Wissen um das Jahr 1910 zeigt.

i Tausende "alte Schätzchen", unter ihnen auch viele christliche Artefakte, haben ihren Platz für eine "kleine Ewigkeit" in der Museumsscheune der Familie Rödder in Steckenstein gefunden. Thomas Hoffmann

Alles findet seinen Platz in der Scheune oder gleich nebenan in der Reiterstube, die etwa 150 Jahre alt ist und die in früheren Jahren als Schweinestall diente. Seit vielen Jahren ist dieser sehr gemütlich wirkende Raum beliebter Treffpunkt von Reiterinnen und Reitern, die auf dem Hof der Familie insgesamt zehn Pferde in Mietställe eingestellt haben. Auch hier kündet jeder Winkel von Zeiten, in denen es kein Handy gab und keine Computer.

„Im Jahre 1924 wurde unser Hof elektrifiziert, und die Mutter meines Vaters, der damals zehn Jahre alt war, hat zu ihm gesagt: Clemens, was ist das schön, das wir jetzt elektrisches Licht haben“, schildert Joachim Rödder eine Anekdote aus der Familiengeschichte. Generell ist Familie für ihn sehr wichtig – ein Charakterzug, der sich auch bei Sohn Jens zeigt, denn dieser und sogar seine beiden Töchter Lena (17) und Mia (13) sind einerseits dabei, wenn es um das Bewahren des historischen Erbes geht, andererseits haben sie die Liebe zum Landleben zum großen Teil verinnerlicht. So arbeitet beispielsweise Jens Rödder als „Fachkraft für tiergestützte Intervention im integrativen Verfahren“ bei der Lebenshilfe Steckenstein. Mit Pferden, Ochsen, Eseln, Ziegen, Katzen und anderen Tieren hilft er auf dem Hof (den er vor mehr als zehn Jahren von seinem Vater übernahm), psychisch beeinträchtigten Menschen, das Leben zu meistern. „Ich bin morgens um 6 Uhr draußen, um die Tiere zu versorgen, danach geht´s dann zur Arbeit mit den Jugendlichen“, sagt er.

i Joachim und Jens Rödder vor ihrer Museumssscheune, in der auf mehr als 200 Quadratmetern viele Gegenstände aus längst vergangenen Zeiten einen neuen Platz gefunden haben. Thomas Hoffmann

Das passt ins Bild des familiären Generationenvertrags, denn um die Zukunft des Hofes, der im landwirtschaftlichen Nebenerwerb geführt wird, braucht sich auch Vater Joachim Rödder keine Sorgen zu machen. Er zeigt einen Traktor aus dem Baujahr 1955, den ihm ein Bekannter im Jahre 2004 verkaufte. „Kurz danach flog er nach Thailand, wo er am zweiten Weihnachtstag ein Opfer des Tsunamis wurde“, sagt Joachim Rödder und verweist darauf, „dass dieser Traktor so lange hierbleiben wird, wie die Scheune besteht“ – genau wie die vielen anderen Sammlerstücke, die hier einen Platz für eine kleine Ewigkeit gefunden haben.