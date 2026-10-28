Ideen aus dem Westerwald
Alsdorfer Kochbuch: Diese Rezepte muss man ausprobieren
Kartoffeln liegen in Alsdorf eindeutig ganz weit vorn. Aber es gibt noch vieles andere zu entdecken und zum Nachkochen.
Kartoffeln liegen in Alsdorf eindeutig ganz weit vorn. Aber es gibt noch vieles andere zu entdecken und zum Nachkochen.
Gaby Wertebach

Das neue Alsdorfer Kochbuch lockt mit überraschenden Regionalrezepten – von Borschtsch bis Fisch‑Spinat‑Gnocchi. Hobbyköche und Genießer finden ungewöhnliche Kombinationen und alltagstaugliche Anleitungen zum Ausprobieren.

Lesezeit 1 Minute
Da das erste Alsdorfer Kochbuch mit dem Titel „Alsdorf isst gut“ reges Interesse bei der Leserschaft geweckt hat, gibt es hier als Vorgeschmack auf die Lektüre noch einige nicht alltägliche Rezepte, die Alsdorfer eingereicht haben. Dazu gehört zum Beispiel Borschtsch, ein Rezept, das ursprünglich aus Osteuropa stammt.
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