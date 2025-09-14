Da die Ortsgemeinde Alsdorf eine neue Planung zum „Platz Haus Himmrich“ aufstellen muss, findet jetzt am 23. September ein Gespräch mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dem Kreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde-Verwaltung statt, kündigt Ortsbürgermeisterin Kerstin Himmrich im Nachgang der Sitzung des Ortsgemeinderates im Bürgerhaus an. Dort stand das Projekt auf der Tagesordnung. Die schon vor drei Jahren getroffenen ersten Pläne sahen noch vor, den Steinerother Bach wieder in das Dorf zu integrieren. Dafür hätte der Bach, der unter dem Gelände in Rohren in die Heller fließt, geöffnet und ein Teil der Mauer an der Heller zurückgebaut werde müssen. Somit wäre der Blick auf den Bach freigelegt und ein Spiel- und Aufenthaltsbereich geschaffen worden. Dieser Planentwurf beinhaltete jedoch massive Erdbewegungen, wodurch der Platz zwar hätte barrierefrei zugänglich gemacht werden können, aber eben auch einige Kosten verursacht hätte.

i Die Pläne für die Umgestaltung des Platzes "Haus Himmrich" kommen voran. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Schätzungen damals beliefen sich auf etwa 140.000 Euro. Zwischenzeitlich haben aber Bodenproben eine Schadstoffbelastung des Geländes zutage gefördert, sodass eine Öffnung des Baches nicht möglich sei, erläutert Himmrich. „Wir wollen uns deshalb die Gegebenheiten mit allen Beteiligten noch einmal anschauen.“ Eigentlich sollte schon die Ausschreibung vorbereitet sein, doch nun kommt es zu Verzögerungen. Zusagen für Fördergelder aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, um den Platz in der Dorfmitte neu zu gestalten, liegen vor.

Zu den Kosten könne die Gemeinde aktuell noch keine Auskünfte geben, so die Ortsbürgermeisterin. Es müsse alles neu berechnet werden. Das Gelände solle, so die Pläne, in der Form erhalten bleiben, vielleicht teilweise aufgeschüttet werden. Der Platz soll zu einem Multifunktionsbereich umgestaltet und umrandet werden. „Wir können später hier den Weihnachtsbaum oder auch Werbetafeln aufstellen“, überlegt Himmrich.

i Die Grafik zeigt, wie der künstliche Bachlauf über den Platz aussehen könnte. Kerstin Himmrich. Gemeinde Alsdorf

Auf jeden Fall soll der Platz ein Ort zum Verweilen werden. Allerdings sei das Areal zu klein, um dort Feste feiern zu können. Es gibt Überlegungen, über den Platz einen künstlichen Bachlauf laufen zu lassen. Mithilfe einer Solarpumpe könnte aus den Rohren Wasser entnommen werden. Auf dem brachliegenden Platz standen früher zwei Häuser. Um an diese ehemaligen Gebäude zu erinnern, könnten die Grundrisse mit Bruchsteinen hervorgehoben und zur übrigen Fläche abgegrenzt werden.

Die Zukunft beziehungsweise die Neugestaltung des Platzes an exponierter Stelle beschäftigt die Gemeinde Alsdorf schon seit einigen Jahren. Es wurde sogar ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich die Bürger beteiligten konnten. Die Pandemie sorgte für Verzögerungen bei der Fortführung der Maßnahme.