Imbiss-Chef in Niederfischbach Als Schüler gegründet: Was treibt Tom Kessler an? Daniel-D. Pirker 13.10.2026, 19:00 Uhr

i Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach: Tom Kessler. Daniel-D. Pirker

Mit 18 Jahren entscheidet sich Tom Kessler, ins Imbissbuden-Geschäft einzusteigen. Acht Jahre später ist „Toms Imbiss“ in Niederfischbach etabliert. Was motiviert den heute 26-Jährigen, neben einem Vollzeit-Job ausgerechnet Currywurst zu verkaufen?

Wer in diesen Zeiten einen gastronomischen Betrieb eröffnet, der braucht neben Wissen und Können auch Mut und Disziplin. Besonders wenn man noch ein Oberstufenschüler ist. Von beidem hatte der damals 18-jährige Tom Kessler, der seit vier Jahren seinen eigenen Imbiss in Niederfischbach betreibt, ausreichend, wie auch Jahre später im Gespräch mit ihm klar wird.







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