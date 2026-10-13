Imbiss-Chef in Niederfischbach
Als Schüler gegründet: Was treibt Tom Kessler an?
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach: Tom Kessler.
Der Inhaber von „Toms Imbiss“ in Niederfischbach: Tom Kessler.
Daniel-D. Pirker

Mit 18 Jahren entscheidet sich Tom Kessler, ins Imbissbuden-Geschäft einzusteigen. Acht Jahre später ist „Toms Imbiss“ in Niederfischbach etabliert. Was motiviert den heute 26-Jährigen, neben einem Vollzeit-Job ausgerechnet Currywurst zu verkaufen?

Lesezeit 2 Minuten
Wer in diesen Zeiten einen gastronomischen Betrieb eröffnet, der braucht neben Wissen und Können auch Mut und Disziplin. Besonders wenn man noch ein Oberstufenschüler ist. Von beidem hatte der damals 18-jährige Tom Kessler, der seit vier Jahren seinen eigenen Imbiss in Niederfischbach betreibt, ausreichend, wie auch Jahre später im Gespräch mit ihm klar wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren