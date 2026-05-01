Als Schabernack in der Kläranlage für Probleme sorgte

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Mai des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Müll im Plastiksack sammeln: Das war in Friesenhagen ein Modellversuch, das Freibad in Dickendorf hoffte auf eine gute Saison, und Dampfloks hatten sich aus Betzdorf verabschiedet. Im RZ-Archiv vor 50 Jahren fand sich viel Lesestoff.

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Der Dickendorfer Schwimmverein stand in den Startlöchern für die Freibadsaison.