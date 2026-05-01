Im Archiv geblättert
Als Schabernack in der Kläranlage für Probleme sorgte
Die Kläranlage in Muhlau war vor 50 Jahren noch im Bau. Und sorgte für ungebetene Besucher.
Die Kläranlage in Muhlau war vor 50 Jahren noch im Bau. Und sorgte für ungebetene Besucher.
Markus Döring

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Mai des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Müll im Plastiksack sammeln: Das war in Friesenhagen ein Modellversuch, das Freibad in Dickendorf hoffte auf eine gute Saison, und Dampfloks hatten sich aus Betzdorf verabschiedet. Im RZ-Archiv vor 50 Jahren fand sich viel Lesestoff.1 Der Dickendorfer Schwimmverein stand in den Startlöchern für die Freibadsaison.

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Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

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