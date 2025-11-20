Heute unvorstellbar Als in Kirchen zwei Krankenhäuser Patienten versorgten 20.11.2025, 16:00 Uhr

i 2015 wurde das verkommene Gebäude des Krankenhauses auf dem Kirchener Brühlhof dem Erdboden gleichgemacht. Der Betrieb war bereits 1989 eingestellt worden. Markus Döring

Lange betrieben Katholiken und Protestanten Krankenhäuser in Kirchen. Statt Konkurrenzkampf herrschte ein Wettbewerb der Nächstenliebe. Bis sich die Nazis einmischten. Abgerissen wurde die ehemalige Klinik auf dem Brühlhof erst vor zehn Jahren.

In Zeiten des Krankenhaussterbens ist es heute schwer vorstellbar, dass über Jahrzehnte zwei Kliniken in ein und dem gleichen Ort betrieben wurden, der damals noch nicht einmal die Stadtrechte besaß: Im Tal von Kirchen befand sich das katholische St. Elisabeth-Krankenhaus und hoch oben auf dem Brühlhof das Evangelische Krankenhaus.







