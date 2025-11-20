Als in Kirchen zwei Krankenhäuser Patienten versorgten

Lange betrieben Katholiken und Protestanten Krankenhäuser in Kirchen. Statt Konkurrenzkampf herrschte ein Wettbewerb der Nächstenliebe. Bis sich die Nazis einmischten. Abgerissen wurde die ehemalige Klinik auf dem Brühlhof erst vor zehn Jahren.
In Zeiten des Krankenhaussterbens ist es heute schwer vorstellbar, dass über Jahrzehnte zwei Kliniken in ein und dem gleichen Ort betrieben wurden, der damals noch nicht einmal die Stadtrechte besaß: Im Tal von Kirchen befand sich das katholische St. Elisabeth-Krankenhaus und hoch oben auf dem Brühlhof das Evangelische Krankenhaus.