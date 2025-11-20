Stars zu Besuch im Westerwald Als die Kessler-Zwillinge durch Horhausen spazierten 20.11.2025, 17:00 Uhr

i Die international gefeierten Bühnenstars Alice und Ellen Kessler spazierten mit ihrem Vater durch Horhausen. Solche alltäglichen Szenen machten die international gefeierten Bühnenstars für die Menschen im Ort nahbar. Rolf Schmidt-Markoski (Archiv). Archiv von Rolf Schmidt-Markoski

Der Tod der weltberühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bewegt die Menschen. Und die Erinnerungen an die Weltstars bleiben im Westerwald in Horhausen lebendig – hier haben die Kessler-Zwillinge in den 60er-Jahren gerne Urlaub gemacht.

Die charmanten Weltstars Alica und Ellen, die Kessler-Zwillinge, haben bleibende Eindrücke in Horhausen im Westerwald hinterlassen, auch über ihren Tod hinaus. Die legendären Entertainerinnen sind am 17. November im Alter von 89 Jahren in Grünwald bei München gemeinsam gestorben.







