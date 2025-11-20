Als die Kessler-Zwillinge durch Horhausen spazierten

Der Tod der weltberühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bewegt die Menschen. Und die Erinnerungen an die Weltstars bleiben im Westerwald in Horhausen lebendig – hier haben die Kessler-Zwillinge in den 60er-Jahren gerne Urlaub gemacht.
Die charmanten Weltstars Alica und Ellen, die Kessler-Zwillinge, haben bleibende Eindrücke in Horhausen im Westerwald hinterlassen, auch über ihren Tod hinaus. Die legendären Entertainerinnen sind am 17. November im Alter von 89 Jahren in Grünwald bei München gemeinsam gestorben.