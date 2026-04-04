Wilhelmstraße in Betzdorf Als die „Glück-auf-Schranke“ in Betzdorf den Takt angab Gaby Wertebach 04.04.2026, 18:00 Uhr

i Die "Glück-Auf-Schranke" auf einem Foto aus dem Jahre 1913. Archiv Betzdorfer Gesschichtsverein Gerd Bäumer. Gerd Bäumer

Den Jüngeren dürfte sie kein Begriff mehr sein: die Glück-auf-Schranke. In einer Zeit, bevor man in Betzdorf über die B62 die Gleise überqueren konnte, war dies nur über eine Schranke möglich. Mit langen Wartezeiten. Unsere Autorin erinnert sich.

Wer heute zügig durch die Wilhelmstraße in Betzdorf fährt, der ahnt kaum noch, dass hier einst eine Schranke den Verkehr regelmäßig zum Stillstand brachte. Sie wurde von den Betzdorfern „Glück-Auf-Schranke“ genannt und waren über viele Jahrzehnte hinweg ein prägendes Element des Stadtbilds und zugleich ein Symbol für die enge Verbindung mit der Eisenbahn.







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