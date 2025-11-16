Als der Papst Kartoffeln schälte

Sieben hervorragende Schauspieler des Berliner Krimitheaters übermittelten in einem humorvollen Stück in der Stadthalle Betzdorf eine ernste Kernbotschaft: Frieden auf der ganzen Welt wäre möglich, wenn alle zusammenhalten.
Lesezeit 3 Minuten
Es war ein ungewöhnliches Theaterstück am Donnerstagabend in der Stadthalle Betzdorf, und schon alleine der Titel „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ hatte die Besucher neugierig gemacht: „Ich kann mir eigentlich gar nichts bezüglich der Handlung vorstellen, es interessiert mich allerdings gerade in der heutigen Situation der Kirche einfach nur, worum es geht“, so eine Besucherin.