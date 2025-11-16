Theater in Westerburg Als der Paps Kartoffeln schälte Gaby Wertebach 16.11.2025, 13:00 Uhr

i Samuel Leibowitz plant die Freilassung des Papstes zu vereiteln Gaby Wertebach

Sieben hervorragende Schauspieler des Berliner Krimtheaters des Berliner Krimtheaters übermittelten in einem humorvollen Stück eine ernste Kernbotschaft: Frieden auf der ganzen Welt wäre möglich, wenn alle zusammenhalten.

Es war ein ungewöhnliches Theaterstück am Donnerstagabend in der Stadthalle Betzdorf und schon alleine der Titel „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ hatte die Besucher neugierig gemacht: „Ich kann mir eigentlich gar nichts bezüglich der Handlung vorstellen, es interessiert mich allerdings gerade in der heutigen Situation der Kirche einfach nur, worum es geht“, so eine Besucherin.







Artikel teilen

Artikel teilen