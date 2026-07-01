Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Juli des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Das neue Hallenbad in Daaden war fertig, Obersteinebach hatte einen eigenen Stausee, und der Campingplatz im Eichenwald bei Mittelhof war letztmalig erweitert worden. Einige Nachrichten aus dem RZ-Archiv von vor 50 Jahren:

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Das Hallenbad über Daadens Dächern war fertig.