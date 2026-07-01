Im Archiv geblättert
Als der Campingplatz „Im Eichenwald“ vergrößert wurde
Inmitten eines 150 Jahre alten Eichen-und Buchenbestandes bietet der Campingplatz Eichenwald bei Mittelhof eine parkähnliche Atm
Inmitten eines 150 Jahre alten Eichen-und Buchenbestandes bietet der Campingplatz Eichenwald bei Mittelhof eine parkähnliche Atmosphäre. Vor 50 Jahren wurde der Campingplatz um 58 Einheiten erweitert.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Juli des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Das neue Hallenbad in Daaden war fertig, Obersteinebach hatte einen eigenen Stausee, und der Campingplatz im Eichenwald bei Mittelhof war letztmalig erweitert worden. Einige Nachrichten aus dem RZ-Archiv von vor 50 Jahren: 1 Das Hallenbad über Daadens Dächern war fertig.

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