Als den Lichterfahrten fast das Licht ausgeknipst wurde

In der Corona-Pandemie brachten sie den Menschen wegen der ausgefallenen Weihnachtsmärkte festliche Stimmung in den Ort: die Lichterfahrten. Dieses Jahr sind sie wieder in mehreren Orten im AK-Land unterwegs. 2024 wären sie aber fast ausgefallen.
Lichterfahrten haben sich in den vergangenen Jahren in der Region fest etabliert. Als der Zauber der Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Lockdowns ausblieb, haben sich Landwirte entschlossen, mit ihren Treckern – bunt mit Lämpchen behangen – etwas Vorweihnachtsfreude zu bringen.