Trecker in Weihnachtsglanz Als den Lichterfahrten fast das Licht ausgeknipst wurde Thomas Leurs 02.12.2025, 18:00 Uhr

i Im Dezember 2024 standen sie am Abend in Malberg bereit: Die mit LED-Lämpchen bunt beleuchteten Trecker für ihre Lichterfahrt durch den Ort. Thomas Leurs

In der Corona-Pandemie brachten sie den Menschen wegen der ausgefallenen Weihnachtsmärkte festliche Stimmung in den Ort: die Lichterfahrten. Dieses Jahr sind sie wieder in mehreren Orten im AK-Land unterwegs. 2024 wären sie aber fast ausgefallen.

Lichterfahrten haben sich in den vergangenen Jahren in der Region fest etabliert. Als der Zauber der Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Lockdowns ausblieb, haben sich Landwirte entschlossen, mit ihren Treckern – bunt mit Lämpchen behangen – etwas Vorweihnachtsfreude zu bringen.







