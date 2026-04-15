Im Archiv geblättert
Als das neue Caritas-Gebäude in Altenkirchen entstand
Die Caritas-Geschäftsstelle in der Rathausstraße in Altenkirchen bietet ein breites Spektrum von Angeboten: Eine Unterkunft für
Die Caritas-Geschäftsstelle in der Rathausstraße in Altenkirchen bietet ein breites Spektrum von Angeboten: Eine Unterkunft für Obdachlose, Kleiderkammer und die Betreuung psychisch Kranker zählten dazu. Die Zahl der von Depressionen, Krisen und Ängsten Betroffenen stieg weiter.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im April des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Der Neubau der Caritas-Geschäftsstelle in Altenkirchen bot viele Möglichkeiten, und innerhalb von zwei Monaten wurde in Wehbach fix ein Kindergarten gebaut. Manche Ereignisse von vor 25 Jahren reichen bis in die Gegenwart.1 In Betzdorf gab es die erste „Ökumenische Stadtbücherei“.

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