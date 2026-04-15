Als das neue Caritas-Gebäude in Altenkirchen entstand

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im April des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Der Neubau der Caritas-Geschäftsstelle in Altenkirchen bot viele Möglichkeiten, und innerhalb von zwei Monaten wurde in Wehbach fix ein Kindergarten gebaut. Manche Ereignisse von vor 25 Jahren reichen bis in die Gegenwart.

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In Betzdorf gab es die erste „Ökumenische Stadtbücherei“.