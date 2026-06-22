Bald wird eine Nachbildung eines Förderturms in Herdorf aufgestellt – ein Grund, zurückzublicken auf den Sommer 2016. Damals wurde eines der letzten Relikte der Grube San Fernando dem Erdboden gleichgemacht – um den Weg für die Zukunft zu bereiten.
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Im Städtchen herrscht derzeit eine besondere Aufbruchstimmung. Im Fokus steht das Hüttenhaus. So eröffnet das Restaurant darin unter der altbekannten Führung der Familie Shabanaj nach Jahren des Leerstands neu. Und in direkter Sichtnähe zum Biergarten wird außerdem bald eine originalgetreue Nachbildung eines San-Fernando-Fördergerüsts aufgestellt.