Bistro in Betzdorf 
Als das Gebiss aus Versehen im Müll landete
Im Bistro „La Frasca“ sind in den 17 Jahren viele Gäste zum Stammgästen geworden.
Im Bistro „La Frasca“ sind in den 17 Jahren viele Gäste zum Stammgästen geworden.
Thomas Leurs

Fast 17 Jahre hat Torsten Nachtsheim das Bistro „La Frasca“ geleitet. Am Freitag, 25. September, ist nun Schluss. Natürlich ist in den Jahren viel passiert. Der Küchenchef plaudert etwas aus dem Nähkästchen.

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Für viele ist das Bistro im Erdgeschoss direkt hinten im ehemaligen Möbelhaus Pagnia mit Blick auf die Sieg zum zweiten Wohnzimmer geworden. Der Abschied fällt vielen schwer. In den 17 Jahren hat der Küchenchef Torsten Nachtsheim viel erlebt, viele Gäste sind zu Freunden geworden.
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