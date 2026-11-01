Im Archiv geblättert
Als das CJD in Wissen 130 Jugendliche beherbergte
Das Christliche Jugenddorf (CJD) in Wissen gibt es in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Der Betrieb mit Förderschule und Ju
Das Christliche Jugenddorf (CJD) in Wissen gibt es in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Der Betrieb mit Förderschule und Jugenddorf auf dem Alserberg wurde aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Heute entstehen dort Mietwohnungen.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im November des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

Lesezeit 2 Minuten
In Freusburg regte sich Widerstand gegen ein Wasserschutzgebiet, das Christliche Jugenddorf in Wissen freute sich auf junge Bewohner: Vor 50 Jahren findet sich im RZ-Archiv viel Nachlesenswertes:1 Das Christliche Jugenddorf (CJD) auf dem Alserberg in Wissen sollte nach seiner Fertigstellung für jeweils elf Monate 130 Jungen und Mädchen eine Heimstatt bieten.
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