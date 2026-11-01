Als das CJD in Wissen 130 Jugendliche beherbergte

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im November des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

In Freusburg regte sich Widerstand gegen ein Wasserschutzgebiet, das Christliche Jugenddorf in Wissen freute sich auf junge Bewohner: Vor 50 Jahren findet sich im RZ-Archiv viel Nachlesenswertes:

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Das Christliche Jugenddorf (CJD) auf dem Alserberg in Wissen sollte nach seiner Fertigstellung für jeweils elf Monate 130 Jungen und Mädchen eine Heimstatt bieten.