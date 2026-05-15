Im Archiv geblättert
Als Bürdenbach erstmals eine Ortschronik erhielt
Mit einer reich bebilderten Chronik erinnerten sich die Bürdenbacher vor 25 Jahren an ihre Geschichte, die hauptsächlich vom Eis
Mit einer reich bebilderten Chronik erinnerten sich die Bürdenbacher vor 25 Jahren an ihre Geschichte, die hauptsächlich vom Eisenerz geprägt war.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im Mai des Jahres 2001 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Lesezeit 2 Minuten
Die Heilige Anna hatte wieder einen Platz in der „Roten Kapelle“, Bürdenbach erinnerte sich seiner Geschichte in einer Chronik, und die Friedhöfe von Betzdorf sorgten für rote Zahlen im Stadtsäckel: Im RZ-Archiv vor 25 Jahren gibt es viel Lesestoff.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

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