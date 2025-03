Allein im Bereich des Kreises Altenkirchen haben die Wirren der letzten Kriegswochen im März und April 1945 rund 2000 Menschenleben gekostet. Genau 80 Jahre ist es zudem her, dass die Kreisstadt am 25. März 1945 von alliierten Bombern zerstört wurde.

Am 25. März ist es 80 Jahre her, dass ein verheerender Luftangriff die Kreisstadt Altenkirchen in Schutt und Asche legte. Auch andere Städte in der Region wurden vor und nach diesem Datum von alliierten Fliegern ins Visier genommen und zum Teil stark getroffen. Wir sprachen zum Jahrestag mit dem in Nisterau (Verbandsgemeinde Bad Marienberg) lebenden Ralf Anton Schäfer, der ein Experte auf dem Gebiet ist und auch ein Buch über das „Kriegsende im Westerwald“ verfasst hat.

Warum hat es gerade die Region Westerwald in den letzten Kriegstagen so stark getroffen?

Truppen der 1. US-Armee eroberten am 7. März 1945 im Handstreich die Ludendorff-Brücke in Remagen, was zu erbitterten Kämpfen im Siebengebirge führte, die bis zum 25. März andauerten. Auf deutscher Seite wurde alles Verfügbare gegen den Brückenkopf angesetzt, darunter schwere und schwerste Waffen – erfolglos. Am 25. März brachen Verbände der 1. US-Armee aus dem Brückenkopf aus. Im Norden sollte die 3. US-Panzerdivision Altenkirchen einnehmen, stieß jedoch gleich nach Beginn der Operationen auf schweren deutschen Widerstand und wurde unter Verlust mehrere Panzer zum Stillstand gebracht.

Wo gab es die schlimmsten Zerstörungen und warum?

Altenkirchen dürfte die am heftigsten zerstörte Stadt im Kreis sein. Sie wurde mehrfach durch amerikanische Bomberstaffeln angegriffen. Diese Angriffe standen im Zusammenhang mit der strategischen Bedeutung der Region nach der Eroberung der Ludendorff-Brücke. Altenkirchen wurde daher Ziel dieser Luftangriffe, um den deutschen Nachschub an die Front zu unterbrechen und den Vormarsch der Alliierten zu erleichtern.

i Unser Gesprächspartner Ralf Anton Schäfer. Der Experte in Sachen Kriegsende in unserer Region bittet im Zusammenhang mit der Berichterstattung noch um einen Aufruf an unsere Leser: "Ich bin ständig auf der Suche nach Uniformen, Ausrüstungsgegenständen und Dokumenten, insbesondere aus den letzten Kriegswochen. Viele dieser historischen Stücke liegen unbeachtet auf Dachböden oder in Kellern – und genau dort bin ich bereit, selbst nachzusehen." Ralf Anton Schäfer

Wo sind die meisten Menschen in den letzten Kriegstagen bei alliierten Bombenangriffen uns Leben gekommen?

Da gilt es Altenkirchen, Betzdorf, Wissen, Flammersfeld und Weyerbusch zu nennen. Durch die Angriffe kam es zu erheblichen Zerstörungen und hohen Verlusten unter der Zivilbevölkerung und der einquartierten Wehrmacht. Altenkirchen selbst wurde nahezu vollständig zerstört. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben, und fast so viele Häuser wurden komplett vernichtet. Viele weitere Gebäude, Kirchen, Schulen, der Bahnhof und das alte Amtsgericht lagen in Trümmern. Auch Wissen erlitt einen verheerenden Luftangriff mit 181 Toten, darunter viele Soldaten, die sich im Reservelazarett befanden. Ebenso Betzdorf, auf das tonnenweise Bomben nieder regneten. Weyerbusch wurde zu 80 Prozent zerstört. All diese Luftangriffe standen im Zusammenhang mit dem alliierten Vormarsch im Siebengebirge. Der Kreis Altenkirchen lag strategisch auf dem Weg der amerikanischen Truppen nach Berlin. Die Angriffe hinterließen tiefe Spuren und markierten den Anfang vom Ende der deutschen Verteidigung in der Region. Nach den Luftangriffen rollte die Front über das Kreisgebiet. Zwischen dem 25. März und dem 10. April 1945 starben etwa 1400 Deutsche und 800 Amerikaner während direkter Kampfhandlungen am Boden. Die Sieg wurde Hauptkampflinie, Südfront des Ruhrkessels, in dem knapp 325.000 Mann eingeschlossen waren.

Wie war das Leben für die Zivilisten in den letzten Kriegstagen? Gab es noch so etwas wie einen normalen Alltag?

In den letzten Kriegswochen war das Leben der Zivilbevölkerung von Angst, Zerstörung und Mangel geprägt. Dazu kam die fürchterliche Ungewissheit, was mit den Angehörigen ist, die noch irgendwo an der Front waren. Der Zivilist musste plötzlich das spüren, was für die Soldaten schon lange Alltag war. Dazu kam, dass die Infrastruktur zusammengebrochen war, vielerorts gab es kein fließend Wasser oder Strom, und während sich die Erwachsenen an den Wiederaufbau wagten, sprengten sich Kinder und Jugendliche versehentlich in die Luft. Waffen und Munition lagen nämlich neben zerstörten Fahrzeugen und Kampfpanzern in großen Mengen überall herum. Da konnte zum Beispiel die Nachricht kommen, dass der Onkel in Gefangenschaft geraten ist, während man auf den Ehemann wartete. Und nur ein paar Stunden später knallte es im angrenzenden Wald, weil wieder Kinder eine Handgranate gefunden hatten. Lebensmittel, Brennstoffe und Medikamente waren knapp, und viele waren auf Tauschhandel oder den Schwarzmarkt angewiesen. Während der letzten Wochen bestimmten ständige Fliegeralarme und der herannahende Frontverlauf den Alltag.

Wie schwierig war die Recherche für Ihr Buch und welche Quellen haben Sie neben Zeitzeugenberichten genutzt?

Die Recherche zum Buch war gemischter Natur. Ich erinnere mich daran, dass man während der ersten Jahre versuchte, meine Recherchen zu verhindern. Nach einem Bericht in der Rhein-Zeitung „Zeitzeugen gesucht!“ erhielt ich einen „nett gemeinten Anruf“, ich sollte mich „da raus halten, da kümmern sich andere drum, die was davon verstehen“. Unterstützung erhielt ich nur ganz wenig, und ich habe wirklich große Summen in die Recherche investiert. Es war ja schon ein Ding auf der Suche nach Veteranen in die USA anzurufen. Heute undenkbar, dass das Anfang der 1990er-Jahre Unsummen Geld gekostet hat. Telefonate waren aber nur ein kleiner Teil.

„Der damalige Kirchener Bürgermeister war sehr interessiert und hat mit mir zusammen an einem Tag bestimmt zwei Stunden lang verstaubte Akten zu den Kriegsgräbern gewälzt. Friesenhagen ebenso.“

Über mehrere Jahre hinweg habe ich immer wieder zahllose Kriegstagebücher im Nationalarchiv in Washington bestellt. Heute besitze ich mehrere Millionen Seiten dieser amtlich geführten Aufzeichnungen, deutsche sowie amerikanische. Sie sind auch Grundstein für meine militärhistorischen Biografien. Hätten die deutschen Ämter und Bürgermeistereien mich nur einmal im Ansatz so unterstützt, wie es das amerikanische Archiv seiner Zeit gemacht hat und heute noch tut. Hervorheben muss man aber mit Bestimmtheit Kirchen und Friesenhagen. Hier wurde ich in den 1990er-Jahre mehrfach über Stunden unterstützt, dabei ist oft auch deren Arbeit zum Erliegen gekommen. Der damalige Kirchener Bürgermeister war sehr interessiert und hat mit mir zusammen an einem Tag bestimmt zwei Stunden lang verstaubte Akten zu den Kriegsgräbern gewälzt. Friesenhagen ebenso.

Gerade diese Bestände führten oft zu weiteren Erkenntnissen und Kontakten zu noch lebenden Veteranen oder Angehörigen. Die eigentliche Unterstützung erhielt ich jedoch im Wesentlichen durch meine Eltern und befreundete Veteranen. Mein Vater, den ich immer fragen konnte zu militärischen Belangen, Veteranen wie Kurt Schwerdt, Johannes Baczewski oder Arthur Jüttner, die selbst zu Familie wurden, und die mir ihre privatesten Erinnerungen zutrugen, mir verschlossene Türen öffneten. Jüttners Memoiren bereite ich gerade vor. Er war ein ganz wichtiger Divisionsführer während der letzten Kriegswochen in der Region. Durch sein eigenmächtiges Handeln hat er zahlreichen Menschen das Leben gerettet und der Zivilbevölkerung viel Leid und Elend erspart.

Über den Autor

Ralf Anton Schäfer wurde 1970 in Betzdorf geboren und lebt mittlerweile in Nisterau. Er ist Vater von zwei achtjährigen Mädchen. Seit seiner frühen Jugend befasst er sich mit der Militärgeschichte seiner Heimat, da sein Vater selbst Soldat war und als 17-jähriger 1944 in der Normandie in Gefangenschaft geraten war. Seine Mutter erzählte aus ihren Erinnerungen über die Schießereien in und um Betzdorf. Somit kam es, dass Schäfer bereits in jungen Jahren Veteranentreffen besuchte und sowohl auf deutsche als auch auf amerikanische Treffen eingeladen wurde. Schäfer führte zudem zahlreiche Veteranengruppen durch ihre ehemaligen Kampfgebiete und bietet für Interessierte auch über die VHS-Führungen zu kriegsstrategisch interessanten Punkten im Kreis Altenkirchen. Aus dieser Arbeit resultierte auch die Veröffentlichung seiner Bücher. Zudem erstellt Schäfer im Auftrag von Angehörigen militärhistorische Biografien. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.wehrmacht-auskunftstelle.de