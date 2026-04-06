Aka-Nachfolge an Wilhelmstraße Als Betzdorf an einem historischen Scheideweg stand Daniel-D. Pirker 06.04.2026, 16:00 Uhr

i 2009 wurde das Aka-City-Kaufhaus an der Wilhelmstraße abgerissen. Anfang Mai 2011, als dieses Foto aufgenommen wurde, sollten die Bauarbeiten für das Fachmarktzentrum und den Siegkreisel nicht mehr lange auf sich warten lassen. Markus Döring

Heute wird das Fachmarktzentrum samt Parkplatz am Siegkreisel als selbstverständlich wahrgenommen. Doch vor 15 Jahren drohte „ein klitzekleines Problem“ der Wiederbelebung des Aka-Geländes einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Ein großes Kaufhaus, wo es fast alles zu kaufen gab. Wer noch nicht allzu lange in der Region lebt, den mag es überraschen, dass vor nicht allzu langer Zeit noch ein mehrgeschossiges Gebäude in der Mitte Betzdorfs genau das geboten hat: das Aka-City, das kürzlich nach einem Treffen ehemaliger Mitarbeiter wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte.







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