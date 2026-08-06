Erinnerung an ein Handwerk
Als am Beulskopf noch einmal ein Kohlenmeiler rauchte
Der fast „durchgekohlte“ Meiler vor der Kulisse des markanten Herzgesteins.
Der fast „durchgekohlte“ Meiler vor der Kulisse des markanten Herzgesteins.
Manfred Herrmann

Der lokale Hobbyhistoriker Manfred Herrmann aus Heupelzen hat eine heimatbezogene Dokumentation mit dem Titel „Zeiten und Wege – Begegnungen am Beulskopf“ erstellt. Dieser Beitrag wurde der Dokumentation entnommen.

Lesezeit 3 Minuten
Holzkohle war, weitgehend weltweit zu unterschiedlichen Zeiträumen eingesetzt, einer der ersten effektiven Energieträger überhaupt. Wer diesen dunkelfarbigen Werkstoff als Erster entwickelt und eingesetzt hat, ist nicht überliefert. Es wird angenommen, dass hier der Zufall mitgeholfen haben könnte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren