Erinnerung an ein Handwerk Als am Beulskopf noch einmal ein Kohlenmeiler rauchte Manfred Hermann 06.08.2026, 15:00 Uhr

i Der fast „durchgekohlte“ Meiler vor der Kulisse des markanten Herzgesteins. Manfred Herrmann

Der lokale Hobbyhistoriker Manfred Herrmann aus Heupelzen hat eine heimatbezogene Dokumentation mit dem Titel „Zeiten und Wege – Begegnungen am Beulskopf“ erstellt. Dieser Beitrag wurde der Dokumentation entnommen.

Holzkohle war, weitgehend weltweit zu unterschiedlichen Zeiträumen eingesetzt, einer der ersten effektiven Energieträger überhaupt. Wer diesen dunkelfarbigen Werkstoff als Erster entwickelt und eingesetzt hat, ist nicht überliefert. Es wird angenommen, dass hier der Zufall mitgeholfen haben könnte.







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