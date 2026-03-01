Im Archiv geblättert Als alte Kanonen in Herdorf zum „TÜV“ mussten Anke Becker 01.03.2026, 12:00 Uhr

i Zum "TÜV" musste auch diese 200 Jahre alte Kanone. Der Vertreter des Schützenvereins Siegen wartete fröstelnd auf das Kölner Eichamt in Herdorf. Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im März des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.

Der Kreishaushalt in Rot, die Frage nach Unterschutzstellung von Haus Marenbach in Mehren und ein verschmutzter Steinebach: Vor 50 Jahren berichtete unsere Zeitung über interessante Themen. 1 Neben der harten Konkurrenz des neuen Freibades auf dem Molzberg in Betzdorf/Kirchen hatte sich das alte und viel kleinere Freibad in Wehbach während der zurückliegenden Saison gut behauptet.







