Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im März des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht, die Erinnerungen wecken dürften.
Lesezeit 2 Minuten
Der Kreishaushalt in Rot, die Frage nach Unterschutzstellung von Haus Marenbach in Mehren und ein verschmutzter Steinebach: Vor 50 Jahren berichtete unsere Zeitung über interessante Themen. 1 Neben der harten Konkurrenz des neuen Freibades auf dem Molzberg in Betzdorf/Kirchen hatte sich das alte und viel kleinere Freibad in Wehbach während der zurückliegenden Saison gut behauptet.