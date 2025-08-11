Viele Städte und Gemeinden haben Goldene Bücher, in denen sich Ehrengäste verewigen können. So auch in Betzdorf. Ein Eintrag vom August 1965 lohnt einen Blick zurück.

i Bürgermeister Joachim Brenner (links) und Stadtbürgermeister Johannes Behner mit dem Goldenen Buch der Stadt Betzdorf – jenem Buch, in das sich Konrad Adenauer am 12. August 1965 mit einem einfachen „Adenauer“ eintrug. Jennifer Patt. Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

An diesem Dienstag vor genau 60 Jahren, am 12. August 1965, besuchte Alt-Bundeskanzler Konrad Adenauer den Kreis Altenkirchen. Eine Wahlkampftour führte ihn in die Region an Sieg, Wied und Heller.

Es war die Zeit des sich verschärfenden Ost-West-Konflikts mit einem seit Jahren geteilten Deutschland, aber auch die Zeit des Wirtschaftswunders im Westen. Die junge Demokratie schien sich zu etablieren, ein Modell, das seinen Erfolg zum einen dem wirtschaftlichen Aufschwung, zum anderen oftmals kantig wirkenden Charakteren wie Konrad Adenauer, Herbert Wehner und Willy Brandt verdankte. Im Deutschen Bundestag herrschten damals überschaubare Verhältnisse: die CDU stellte mit Ludwig Erhard als Adenauers Nachfolger seit 1963 den Kanzler, und SPD und FDP waren die beiden anderen Parteien im höchsten deutschen und vor allem demokratisch gewählten Parlament in Bonn. Für den 19. September standen Bundestagswahlen an. Tausende Besucher erlebten und feierten den „Alten“, wie der Altkanzler liebevoll genannt wurde. „Ein historischer Moment mit tiefen Wurzeln in der Region“, heißt es dazu auch aus dem Betzdorfer Rathaus, das in einer Pressemitteilung die besondere Bedeutung für die Stadt hervorhebt:

i Ein Foto aus der Rhein-Zeitung vom 13. August 1965, das Konrad Adenauer während seines Besuchs im Kreis Altenkirchen zeigt, wo er in der Kreisstadt und in Betzdorf begeistert empfangen wurde. Adenauer war von 1949 bis 1963 der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. HJO, Reproduktion: Thomas Hoffmann. Rhein-Zeitung

In einem zeitgenössischen Bericht ist nachzulesen: „Der Platz vor dem alten Rathaus ist gefüllt mit Menschen. Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern, ältere Damen wedeln sich Luft zu, Männer in Anzügen drängen näher heran. Sie alle warten auf einen Mann, dessen Name für den Neubeginn der Bundesrepublik steht: Konrad Adenauer. Der erste Kanzler der jungen Demokratie, der Architekt der Westbindung, der Versöhner Europas.“

Doch der Besuch in Betzdorf war mehr als ein Wahlkampftermin im Sommer 1965. Für Adenauer hatte dieser Landstrich eine ganz persönliche Bedeutung. Während der dunkelsten Jahre des Nationalsozialismus hatte er im Westerwald Zuflucht gesucht, unter dem Decknamen Weber lebte er in der Nistermühle bei Hachenburg verborgen, stets in Gefahr, entdeckt zu werden. Am 25. September 1944 nahm ihn die Gestapo schließlich fest. Der Westerwald war für ihn somit ein Ort, der seine Biografie unauslöschlich prägte. „Vielleicht war es dieser stille Bezug zur Region, der dem Moment auf dem Rathausplatz in Betzdorf eine besondere Tiefe verlieh“, heißt es in der Mitteilung.

i Ein weiteres Foto aus der Rhein-Zeitung vom 13. August 1965, das Konrad Adenauer während seines Besuchs im Kreis Altenkirchen zeigt. HJO, Reproduktion: Thomas Hoffmann. Rhein-Zeitung

Die Rhein-Zeitung vom 13. August berichtete von der Reaktion des Altkanzlers: „Seinen vom Alter und der Bürde der Verantwortung gezeichneten Zügen sah man die Freude an, die er über die Herzlichkeit empfand, die ihm überall entgegenbrandete. Seine als listig apostrophierten Äuglein sprühten Feuer“. Ein Charaktermerkmal Adenauers war sicherlich sein rheinischer Humor, der sich in Betzdorf zeigte: Als man ihn bat, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen, fragte er trocken: „Wat? Dat is also dat joldene Buch der Stadt Betzdorf?“ Mit einem verschmitzten Lächeln riet er: „Schafft Euch ein bessres joldenes Buch an!“ Dann schrieb er schlicht „Adenauer“ und damit Geschichte. Wenige Tage später schenkte eine Bürgerin der Stadt den Füller, mit dem Adenauer unterschrieben hatte. Ein kleines, aber kostbares Relikt, das bis heute an jenen Tag erinnert.

„Adenauers Besuch zeigte, wie eng persönliche Schicksale mit den großen Linien der Zeit verknüpft sind. Er erinnerte daran, dass Demokratie und Freiheit niemals selbstverständlich sind, sondern immer wieder neu verteidigt und bewahrt werden müssen“, so Bürgermeister Joachim Brenner. Stadtbürgermeister Johannes Behner fügt hinzu: „Der Besuch von Konrad Adenauer vor 60 Jahren in Betzdorf ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Stadt. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, den Dialog, die Gemeinschaft und den Fortschritt zu fördern. Adenauer, als einer der Gründerväter der Bundesrepublik Deutschland, hat mit seinem Besuch nicht nur unsere Stadt, sondern auch die Werte von Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt in den Mittelpunkt gerückt.“

Adenauers Rolle im Wahlkampf 1965

Seit 1963 war Konrad Adenauer kein Bundeskanzler mehr, blieb jedoch Vorsitzender der CDU (bis 1966) und Bundestagsabgeordneter. Auch 1965 kandidierte erneut in seinem Wahlkreis Köln III für den Bundestag und holte das Direktmandat, das er bis zu seinem Tod am 19. April 1967 im Alter von 91 Jahren behielt. Als Wahlhelfer und Redner unterstützte er 1965 den Wahlkampf der CDU, auch wenn er seinen Nachfolger Ludwig Erhard stets für ungeeignet für die Rolle des Bundeskanzlers gehalten hatte und von dieser Einschätzung nicht abrückte. Als Symbol für Stabilität, Wiederaufbau und Westbindung war er nach einhelliger Einschätzung von Historikern weiter ein wichtiger Stimmenbringer für die CDU/CSU, die mit 47,6 Prozent der Stimmen die Wahl gewann. In Rheinland-Pfalz fiel das Ergebnis für die CDU mit 49,3 Prozent etwas überdurchschnittlich aus. mif