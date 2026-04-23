Geldstrafe in Altenkirchen
Alkoholisiert in Mauer gekracht und einfach weggefahren
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Das Amtsgericht in Altenkirchen.
Johannes Mario Löhr

Ein 33-Jähriger war im Oktober 2025 im AK-Land nachts alkoholisiert in eine Mauer gekracht und hatte auch einen Zaun und einen Kaugummiautomaten beschädigt. Im Anschluss fuhr er einfach weg. Nun kam es am Amtsgericht Altenkirchen zum Prozess.

Lesezeit 2 Minuten
Ein 33-Jähriger ist am Amtsgericht Altenkirchen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 110 Euro verurteilt worden. Und auch auf den bereits eingezogenen Führerschein muss der bis dato noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann noch eine Weile verzichten: Das Urteil von Richter Volker Kindler enthält nämlich eine Sperrfrist von ...

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Kreis AltenkirchenJustiz

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