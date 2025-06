Einen Albtraum erlebte am frühen Freitag eine Seniorin in Niederschelderhütte. In der Nacht stehen plötzlich drei Männer an ihrem Bett und verlangen Geld.

Diese Nacht wird eine 75-Jährige wohl nie vergessen. Als die alleinstehende Seniorin am frühen Freitag gegen 3.10 Uhr wach wird, stehen drei maskierte Männer an ihrem Bett und fordern die Herausgabe von Bargeld. Nach Auskunft der Polizei hatte sich das Trio zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Josefstraße verschafft.

Während ein Täter die Frau im Bett festhielt und mit einer Taschenlampe blendete, suchten die beiden anderen offenbar im Haus nach Wertgegenständen. Schließlich flüchteten sie vom Tatort. Bislang ist noch unklar, ob Sachen entwendet wurden. Offenbar fehlt zumindest kein Geld, wie die Kripo Betzdorf im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte. Demnach hat der Überfall nicht länger als 20 Minuten gedauert. Die Frau blieb äußerlich unverletzt, der erlittene Schock dürfte ihr aber noch lange zu schaffen machen.

Vage Täterbeschreibung

Die Täterbeschreibungen sind vage. Die Seniorin beschreibt das Trio als dunkel gekleidet und schlank. Sie unterhielten sich in einer osteuropäisch klingenden Sprache. Der Täter, der die Seniorin festhielt, war etwas kleiner als die anderen beiden und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalinspektion Betzdorf setzt bei ihren Ermittlungen zur Aufklärung der Tat auf Zeugenhinweise. Die entscheidenden Fragen, formuliert sie auf Nachfrage: Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen rund um das Haus in der Josefstraße in Niederschelderhütte gemacht? Sind dort fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Möglich ist auch, dass das Gebäude im Vorfeld der Tat ausgekundschaftet worden ist. Deshalb ist es der Polizei auch wichtig, ob jemand vielleicht vor dem Freitag in Tatortnähe Menschen oder Autos gesehen, „die dort nicht hingehören“. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Kripo in Betzdorf unter Telefon 02741/9260. Auch ein Kontakt über E-Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de ist möglich.