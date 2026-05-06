Gespräch in Birken-Honigsessen Albert Schmidt erinnert sich gern an Kinderverschickung Markus Kratzer 06.05.2026, 15:00 Uhr

i Albert Schmidt aus Birken-Honigsessen erinnert sich gerne an die Zeit der Kinderverschickung, die ihn auf die Nordseeinsel Borkum führte. Markus Kratzer

In ihrer Masterarbeit in Kirchengeschichte hat Louisa Stockschläder Missstände in Westerwälder Heimen evangelischer Trägerschaft im Zuge der Kinderverschickung ab den 1950er-Jahren aufgezeigt. Doch es gibt auch positive Beispiele.

„Ich will ja nicht in Abrede stellen, dass so etwas passiert ist. Ich habe aber völlig andere Erfahrungen gemacht.“ Wenn Albert Schmidt über seine Zeit als „Verschickungskind“ spricht, schwingt nichts von dem mit, was Louisa Stockschläder in ihrer Masterarbeit in Kirchengeschichte zusammengetragen und jüngst bei einem Vortrag im Landeshauptarchiv in Koblenz thematisiert hat.







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