Deutliche Worte in Katzwinkel Alarmsignale von der Sieg in Richtung Mainz und Berlin Thomas Hoffmann 30.10.2025, 14:42 Uhr

i Angesichts leerer Kassen und eingeschränkter Spielräume forderte das Podium, bestehend aus Hubert Becher (Ortsbürgermeister Katzwinkel), Berno Neuhoff (Bürgermeister Stadt und VG Wissen), Fred Jüngerich (Bürgermeister VG Altenkirchen-Flammersfeld), Moritz Petry (Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes RLP) und Moderator Michael Lieber vor allem weniger Bürokratie und mehr Vertrauen seitens Bund und Land in die Kommunen und Räte. Thomas Hoffmann

Viele Kommunen, in denen der Leidensdruck hoch ist, haben sich zuletzt der landesweiten Kampagne „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ angeschlossen. Sie erhoffen sich davon mehr als ein Strohfeuer. In Katzwinkel wurde jetzt nachgelegt.

Auf der untersten kommunalen Ebene rumort es. Ausgehend von fehlendem Geld und relativ geringen Handlungsspielräumen befürchten manche Gemeinderäte eine Abwärtsspirale. Ist das den Bürgern bewusst? Was sagen sie dazu? Mehr als 100 Gäste aus Katzwinkel und Umgebung, von Vereinen und aus den Reihen der Kommunalpolitik waren zur Einwohnerversammlung in die Glück-Auf-Halle in Katzwinkel gekommen.







