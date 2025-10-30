Viele Kommunen, in denen der Leidensdruck hoch ist, haben sich zuletzt der landesweiten Kampagne „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ angeschlossen. Sie erhoffen sich davon mehr als ein Strohfeuer. In Katzwinkel wurde jetzt nachgelegt.
Auf der untersten kommunalen Ebene rumort es. Ausgehend von fehlendem Geld und relativ geringen Handlungsspielräumen befürchten manche Gemeinderäte eine Abwärtsspirale. Ist das den Bürgern bewusst? Was sagen sie dazu?Mehr als 100 Gäste aus Katzwinkel und Umgebung, von Vereinen und aus den Reihen der Kommunalpolitik waren zur Einwohnerversammlung in die Glück-Auf-Halle in Katzwinkel gekommen.