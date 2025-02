Treffpunkt Siegstadt Akzente in der lebendigen Wissener Innenstadt 17.02.2025, 06:00 Uhr

i Die Marktveranstaltungen der Wissener Aktionsgemeinschaft sind auch für Familien ein willkommenes Ausflugsziel. Treffpunkt Wissen/Thomas Kölschbach

Auch 2025 gelingt es der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen, ein attraktives Jahresprogramm vorzulegen.

Mit unverändertem Schwung ist die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen ins neue Jahr gestartet. Beim Blick in den Kalender dürfen sich Einheimische und Gäste wieder auf die bewährte Veranstaltungspalette freuen. Vieles wird sich in der neu gestalteten Rathausstraße abspielen, aber auch bei den jeweiligen Einzelhändlern und in der Bahnhofsgalerie ist was los.

