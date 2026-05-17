Erfolgreicher Rad-Aktionstag Aktive können im autofreien Wiedtal Natur genießen Sabrina Mewes 17.05.2026, 14:44 Uhr

i Das Wiedtal zeigt sich am Radaktionstag nicht nur von seiner sportlichen Seite. Auch die kleinsten Besucher treten morgens in Seifen schon eifrig drauflos. Sabrina Mewes

Bei der Eröffnung des Rad-Aktionstags WIEDer ins Tal in Seifen traten Groß und Klein schon kräftig in die Pedale. Ohne die befürchteten Wolkenbrüche war der Tag erneut ein Publikumserfolg.

Auf 48 Kilometern puren leeren Straßen konnten die Fahrradfahrer bei WIEDer ins Tal den autofreien Sonntag genießen. Der Radwandertag „WIEDer ins Tal“ hat erneut zahlreiche Besucher ins grüne Wiedtal eingeladen. Zwischen Neuwied-Niederbieber und Seifen sind die Landesstraßen L255 und L269 komplett für die Autofahrer gesperrt.







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