Bilanz nach einem Jahr Aktionskreis Altenkirchen zieht wieder an einem Strang 29.11.2024, 18:00 Uhr

i Feste wie die Toskanische Nacht gehören für viele Altenkirchener zum Jahr dazu und sind lieb gewonnene Tradition.Der Altenkirchner Aktionskreis zieht unter dem Vorsitzenden Thomas Wunder nun auch wieder an einem Strang, um Einwohnern und Besuchern ein buntes Jahresprogramm in der Kreisstadt bieten zu können. Sonja Roos

Ein Jahr ist Thomas Wunder jetzt Vorsitzender des Aktionskreises Altenkirchen. Ein guter Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen, nachdem er in stürmischen Zeiten das Ruder übernahm.

Der Aktionskreis Altenkirchen hatte in der Vergangenheit eher mit Negativschlagzeilen von sich reden gemacht. Vor allen am ehemaligen Vorsitzenden Dennis Eichel schieden sich die Geister. Zudem war der Verein mit den Finanzen in Schieflage geraten, weil die für den Weihnachtsmarkt angemietete Eisbahn deutlich mehr Kosten verursachte, als dadurch eingenommen wurden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen