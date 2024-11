Wissen. Für viele Westerwälder gilt die Gleichung „Herbstzeit ist gleich Marktzeit“. Ein besonderer Faktor in dieser Rechnung ist der traditionelle Martinsmarkt in Wissen. Diesen veranstaltet die Aktionsgemeinschaft „Treffpunkt Wissen“ am Sonntag, 10. November, wieder in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag.