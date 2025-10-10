Erfolg für junges Quartett Akkordeon-Talente aus Altenkirchen auf dem Siegerpodest Julia Hilgeroth-Buchner 10.10.2025, 12:00 Uhr

i Ein tolles Team ist das preisgekrönte Akkordeon-Schülerquartett der Kreismusikschule Altenkirchen mit (von links) Mara Kann, Jenny Bergstresser, Liesbeth Telke und Lina Pieritz. Julia Hilgeroth-Buchner

Gitarre, Geige, Klavier sind begehrte Instrumente, wenn junge Leute ihre Liebe zur Musik entwickeln möchten. Und Akkordeon? Ein Besuch an der Kreismusikschule Altenkirchen.

Jung zu sein, das ist in der heutigen Gesellschaft nicht immer leicht. Der Schulalltag ist oft stressig, und der gegenwärtigen Krisenstimmung können sich auch Jugendliche kaum entziehen. Ein Glück, dass es Hobbys gibt, die nicht nur solistisch, sondern auch in der Gemeinschaft Spaß machen und die für ein paar Stunden in der Woche alle Sorgen beiseiteschieben.







