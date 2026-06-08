Kreisausschuss einig AK-Land soll am 11. April einen neuen Landrat wählen Markus Kratzer 08.06.2026, 21:00 Uhr

i Die Amtszeit von Landrat Peter Enders endet am 31. August 2027. Altersbedingt darf er nicht mehr antreten. Die Nachfolge soll sich im kommenden Frühjahr entscheiden. Gerd Asmussen. Kreisverwaltung Altenkirchen

Wer wird nächster Landrat im Kreis Altenkirchen? Die achtjährige Amtszeit von Peter Enders endet Ende August 2027, die Wahlvorbereitungen im Kreishaus sind angelaufen. Bevor das Kandidatenkarussell in Gang kommt, geht es zunächst um den Wahltermin.

Das letzte Wort hat der Kreistag – doch der Kreisausschuss hat die Weichen für die Landratswahl im kommenden Jahr schon einmal gestellt. Einstimmig hat das Gremium in seiner Sitzung am Montagnachmittag seinem „großen Bruder“ empfohlen, die Wahl des Nachfolgers von Peter Enders auf den 11.







Artikel teilen

Artikel teilen