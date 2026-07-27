Der Verein „Siegtal Musicals“ hat laut der Kreisverwaltung Altenkirchen maßgeblich dazu beigetragen, dass der Druidensteig zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ gewählt worden ist. Unsere Zeitung hat nun mit dem Gründer des Vereins gesprochen.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der Wahl des Wandermagazins ist der Druidensteig zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden. Dieser sagenhafte Erfolg hat laut einer aktuellen Pressemitteilung der Kreisverwaltung Altenkirchen „viele Väter und Mütter“.