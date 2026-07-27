Gold für Druidensteig AK-Kreisverwaltung dankt „Siegtal Musicals“ Johannes Mario Löhr 27.07.2026, 20:00 Uhr

i Gabi Wäschenbach (Westerwald-Sieg Tourismus) bedankte sich jetzt beim Verein „Siegtal Musicals“ und speziell dem Vorsitzenden Thorsten Uebe-Emden für die große Unterstützung bei der Werbekampagne für den Druidensteig. Kreisverwaltung/Thorsten Stahl

Der Verein „Siegtal Musicals“ hat laut der Kreisverwaltung Altenkirchen maßgeblich dazu beigetragen, dass der Druidensteig zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ gewählt worden ist. Unsere Zeitung hat nun mit dem Gründer des Vereins gesprochen.

Bei der Wahl des Wandermagazins ist der Druidensteig zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden. Dieser sagenhafte Erfolg hat laut einer aktuellen Pressemitteilung der Kreisverwaltung Altenkirchen „viele Väter und Mütter“.







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