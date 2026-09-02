Die Wiederbelebung des Ahl-Ehsch-Festivals nach zehnjähriger Pause im vergangenen Jahr ist vor allem einer Initiative des Vereins „Kultur durch Musik“ zu verdanken. Die Vorsitzenden Vereins berichten über das Ergebnis von einem Jahr Vorbereitung.
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Das Ahl-Ehsch-Festival war viele Jahre einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Berggemeinde Birken-Honigsessen. Dass es nach zehnjähriger Abstinenz im vergangenen Jahr wiederbelebt wurde, ist vor allem einer Initiative von engagierten Bürgern zu verdanken, die den Verein „Kultur durch Musik e.