„Kultur durch Musik“ Ahl-Ehsch-Festival in Birken-Honigsessen startet durch Thomas Hoffmann 02.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Vereins Kultur durch Musik e.V., Michael Kölzer und Martina Seel freuen sich auf das kommende Ahl-Ehsch-Festival auf dem Dorfplatz in Birken-Honigsessen, das am Freitag, dem 11. und Samstag, dem 12. September (Beginn jeweils 18 Uhr) stattfinden wird. Thomas Hoffmann

Die Wiederbelebung des Ahl-Ehsch-Festivals nach zehnjähriger Pause im vergangenen Jahr ist vor allem einer Initiative des Vereins „Kultur durch Musik“ zu verdanken. Die Vorsitzenden Vereins berichten über das Ergebnis von einem Jahr Vorbereitung.

Das Ahl-Ehsch-Festival war viele Jahre einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Berggemeinde Birken-Honigsessen. Dass es nach zehnjähriger Abstinenz im vergangenen Jahr wiederbelebt wurde, ist vor allem einer Initiative von engagierten Bürgern zu verdanken, die den Verein „Kultur durch Musik e.







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