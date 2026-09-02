„Kultur durch Musik“
Ahl-Ehsch-Festival in Birken-Honigsessen startet durch
Der Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Vereins Kultur durch Musik e.V., Michael Kölzer und Martina Seel freuen sich auf d
Der Vorsitzende und die Geschäftsführerin des Vereins Kultur durch Musik e.V., Michael Kölzer und Martina Seel freuen sich auf das kommende Ahl-Ehsch-Festival auf dem Dorfplatz in Birken-Honigsessen, das am Freitag, dem 11. und Samstag, dem 12. September (Beginn jeweils 18 Uhr) stattfinden wird.
Thomas Hoffmann

Die Wiederbelebung des Ahl-Ehsch-Festivals nach zehnjähriger Pause im vergangenen Jahr ist vor allem einer Initiative des Vereins „Kultur durch Musik“ zu verdanken. Die Vorsitzenden Vereins berichten über das Ergebnis von einem Jahr Vorbereitung.

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Das Ahl-Ehsch-Festival war viele Jahre einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Berggemeinde Birken-Honigsessen. Dass es nach zehnjähriger Abstinenz im vergangenen Jahr wiederbelebt wurde, ist vor allem einer Initiative von engagierten Bürgern zu verdanken, die den Verein „Kultur durch Musik e.
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