Von Chorgesang über Blues, Rock und Pop bis hin zu Metal reichte das breite Spektrum an Musik, das bei der Neuauflage des „Ahl-Ehsch-Festivals“ auf dem Dorfplatz in Birken Honigsessen am Freitag und Samstag viele Hunderte Besucher (unter ihnen Wissens Verbandsgemeindebürgermeister Berno Neuhoff, Ortsbürgermeister Hubert Wagner und der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber) begeisterte. “Ahl Ehsch„, das steht für “alte Eiche„ und wenn dieses “Wahrzeichen„ auch aus Sicherheitsgründen vor einigen Jahren gefällt und durch einen jungen Baum ersetzt wurde, erwies sich zehn Jahre nach der letzten Auflage das neue Konzept als durchschlagender Erfolg, denn die insgesamt acht Bands aus dem Profi-, Semiprofi- und Amateurbereich ließen kaum einen Wunsch offen.

„Wir möchten auch jungen Bands die Chance bieten, sich auf einer professionellen Bühne dem Publikum zu präsentieren“, skizzierte Ruben Weitershagen vom neugegründeten Verein „Kultur durch Musik e.V.“ eines der Ziele. Das gelang glänzend, denn während am Freitagabend der mehrfache Meisterchor MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen mit hochkarätigen Gesängen wie beispielsweise bei „Tschotscholosa“, einem afrikanischen Volkslied, bei dem Ingo Sälzer als Solist glänzte“, den traditionellen, nichtsdestotrotz aber sehr stimmungsvollen Auftakt gestaltete, tauchten danach „De Pänz“ und „Eldorado“ die Festmeile in eine tolle Atmosphäre, zu der auch das Seniorentanzcorps der KG Wissen, das eine tolle Performance aufs Parkett legte, beitrug. „Ich will danze“ und „Wolkenplatz“, das waren nur zwei der zahlreichen Hits, bei denen viele Besucher die Refrains mitsangen und vor der in bunte Farben und Nebel getauchten Bühne tanzten, ehe dann um 23 Uhr programmgemäß letzte Gitarren-Klänge und Drummersoli im schönen Spätsommerabendhimmel verhallten.

i Hunderte Besucher erlebten am Freitag und Samstag bei der Neuauflage des "Ahl-Ehsch-Festival" in Birken-Honigsessen tolle Bands, die an beiden Tagen für beste Stimmung sorgten. Dirk Broschk

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der „Newcomer“, also Bands, die sich erst vor kurzer Zeit gegründet haben und die Chance nutzen wollten, ihre Musik einem breiten Publikum zu servieren. Schon die Band B.O.C.A. von der Kreismusikschule Altenkirchen überzeugte mit tollen Darbietungen, ehe danach die fünf Protagonisten von „Dave Naked“ mit „Hardrock aus eigener Feder“ die Gitarrensaiten zum Glühen und die Schlagzeugstöcke an ihre Belastungsgrenze brachten und mit „Reibeisenstimme“ beispielsweise beim Song „Tell me a Story“ (Erzähl mir eine Geschichte) ihre kernigen Botschaften ins Publikum transportierten.

„Dave Naked, das heißt übersetzt etwa „Nackt tauchen“. So hatte Moderator und Vereinsvorsitzender Michael Kölzer, der professionell und humorvoll durchs Programm führte, die vor drei Jahren gegründete Band angekündigt. Diese bewies mit ihren Texten, stimmungsvollen Gitarrensoli und vielem mehr, dass sie sich auf direktem Weg in höhere musikalische Ligen befindet, ebenso wie die „Broken Pinions“ (gebrochene Ritzel), die beispielsweise beim „Lost Paradise“ mit dezibelstarkem Metal-Hardrock und mit Gesang im Stil eines „Ozzy Osborne“ eine verloren gegangene Welt mitsamt dem Gefühl einer zunehmenden Gefühlskälte beschrieben.

i Die Initiatoren und Gründer des Vereins "Kultur durch Musik e.V." freuten sich über eine gelungene Premiere der Neuauflage des "Ahl-Ehsch-Festivals" in Birken-Honigsessen. Im Foto: Andreas Demmer, Julian Demmer, Thomas Broschk, Dirk Broschk, Vorsitzender Michael Kölzer, Ruben Weitershagen und Thomas Weitershagen. Thomas Hoffmann

Aber es gab – natürlich– auch leisere Töne, wie beispielsweise die von der „Brucher Bluesband“, die mit sanften Balladen ins Herz gehende Musik servierte und „Fearless Folks“ (furchtlose Leute), die ebenso für rockige Stimmung sorgte wie die Band „Embrace“ (Umarmen), deren Name als Symbol stehen kann für das gesamte Festival, das in seiner neuen Auflage viele Menschen zusammenbrachte und neue Talente präsentierte. „Wir haben den Verein “Kultur durch Musik e.V.„ nicht zuletzt gegründet, um das Ahl-Ehsch-Festival mit neuem Konzept zurückbringen“, sagte Michael Kölzer. Vor allem durch die Unterstützung der Firma „Eventpartner GmbH“, die über ausgezeichnete Kontakte in die Musikwelt verfügt und ein hochprofessionelles Equipment bereitstellte, wurde dies zum vollen Erfolg.