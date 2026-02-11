Die Martin-Luther-Grundschule und Kita Honigtopf weisen einen großen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund auf. Ausgerechnet dort hat die AfD nun ein Plakat montiert, das gezielt provoziert. Doch die pädagogischen Einrichtungen halten dagegen.
Der Landtagswahlkampf macht sich so langsam an den Laternenmasten in der Region bemerkbar. Besonders die Plakate der AfD sorgen mit ihren provokanten Aussagen für Aufmerksamkeit – und oft Empörung, die Widerstand hervorruft. Doch der Standort in Betzdorf hat das Potenzial, die Gemüter besonders zu erhitzen.