Wahlkampf in Betzdorf AfD-Plakat vor Schule und Kita jetzt abgehängt Daniel-D. Pirker 12.02.2026, 16:30 Uhr

i Das gegenüber der Kita Honigtopf und der Martin-Luther-Grundschule Betzdorf platzierte Plakat der AfD wurde nun vom städtischen Bauhof demontiert. Daniel-D. Pirker

Nun ist es weg, das Plakat der AfD, das seit einigen Tagen in direkter Nähe der Grundschule Betzdorf und einer Kita platziert war und nicht nur für Aufregung sorgte, sondern auch eine Gegenreaktion provozierte.

Nun müssen Kita-Kinder, Schüler, Erzieher und Lehrer in Betzdorf nicht mehr jeden Tag diesen Anblick aushalten. Das Plakat der AfD, das an einem Laternenmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Kindertagesstätte Honigtopf und Martin-Luther-Grundschule montiert war, wurde jetzt vom Bauhof der Stadt Betzdorf abgehängt.







