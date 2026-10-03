VG Altenkirchen-Flammersfeld AfD ist gegen Förderung zur Klimafolgenanpassung Annika Stock 03.10.2026, 17:00 Uhr

i Mit der Förderung sollen freiwillige Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung auf privaten Grundstücken und/oder an privaten Wohngebäuden gefördert werden, so auch die Umwandlung bestehender Schottergärten in Pflanzgärten. (Symbolbild) Annette Riedl. picture alliance/dpa

CDU und SPD sprechen sich klar für die eine Richtlinie aus, die Maßnahmen für Dach- und Fassadenbegrünung, Umwandlung von Schottergärten und Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung künftig fördern könnte. Wieso lehnt die AfD das ab?

Im VG-Rat Altenkirchen-Flammersfeld stand der Erlass einer Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung auf der Tagesordnung. Die im Haushaltsplan der VG eingestellten Mittel für innovative Ideen zur Unterstützung von Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung auf versiegelten Flächen in Höhe von 30.







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