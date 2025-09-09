Rheuma und Arthrose sind häufige Krankheiten im Alter, aber gar nicht so leicht zu unterscheiden. Wo der Unterschied liegt und wie man den Krankheiten vorbeugen kann, haben Ärzte der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis kürzlich in Fensdorf erklärt.

Mehr als 80 Besucherinnen und Besucher folgten am vergangenen Samstag der Einladung der Gebhardshainer Gemeinschaftpraxis. Im Mittelpunkt standen im Bürgerhaus in Fensdorf die Themen Arthrose und Rheuma. Denn diese beiden Erkrankungen, die im Alter häufig auftreten, werden oft miteinander verwechselt. Wie man sie unterscheiden kann und welche Behandlungsmethode hilft, darüber wollten die Fachärzte der Gemeinschaftspraxis aufklären.

Zunächst referierte Erik Becker über Arthrose und stellte anschaulich Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten dar. Anschließend widmete sich Isabelle Hornburg dem Thema Arthritis, erläuterte die Unterschiede zur Arthrose und stellte moderne Therapien vor. Um gegen diese Krankheiten vorzubeugen, kann durchaus jeder selbst aktiv werden. So hob Klaus Kohlhas in seinem Vortrag die Bedeutung von Bewegung bei Gelenkerkrankungen hervor und zeigte praktische Tipps für den Alltag. Schließlich hatten noch Frau Hassel von der SG Westerwald und Herr Löwenthal von der Rheuma-Liga Betzdorf die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen.

Besucher konnten eigenen Blutzucker messen lassen

Darüber hinaus bot das Praxisteam an verschiedenen Ständen Beratung rund um die Zuckerkrankheit Diabetes sowie Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckmessungen an. Auch die Orthopädie-Schuhtechnik Stockschläger war mit einem eigenen Infostand vertreten.

i Eine Mitarbeiterin der Gebhardshainer Gemeinschaftspraxis bei der Blutabnahme zur Bestimmung des Gesamtcholesterinwertes Manfred Böhmer/balu

Im Anschluss an die Vorträge der Mediziner konnten die Teilnehmer zwischen zwei unterschiedlich langen Wanderungen wählen, um das Gehörte direkt in Bewegung umzusetzen und in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch gab es nach den Vorträgen die Möglichkeit, den eigenen Blutzucker messen zu lassen.

Laut Forschern immer mehr Erkrankte in Deutschland

Die Zahl der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen steigen in Deutschland. Laut der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie und einer Schätzung des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin gehen die Forscher an einer Zahl von 2,2 bis 3,0 Prozent der erkrankten Erwachsenen aus.