Die Wiedhalle in Neitersen sorgt für Ärger in der Ortsgemeinde. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1994 weise die Heizungsanlage „erhebliche Funktionsstörungen“ auf. Deshalb soll nun ein Fachanwalt beauftragt werden. Hier lesen Sie die Hintergründe.
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Die Wiedhalle in Neitersen ist ein wichtiger Baustein im Dorfleben und ein beliebter Veranstaltungsort – hier werden nicht nur gern Geburtstage gefeiert, auch größere Events werden hier möglich, wie Karnevalssitzungen, Konzerte oder Partyevents. Da ist es sehr ärgerlich, wenn die Heizungsanlage in dem Gebäude nicht richtig funktioniert.