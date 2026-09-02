Anwalt soll beauftragt werden Ärger um Heizungsanlage in der Wiedhalle Neitersen Annika Stock 02.09.2026, 14:00 Uhr

i Ärger um die Wiedhalle: Seit Inbetriebnahme des Gebäudes gibt es immer wieder „erhebliche Funktionsstörungen“ der Heizungsanlage. Nun wurde eine Eilentscheidung dazu vom Ausschuss bestätigt. Annika Stock

Die Wiedhalle in Neitersen sorgt für Ärger in der Ortsgemeinde. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1994 weise die Heizungsanlage „erhebliche Funktionsstörungen“ auf. Deshalb soll nun ein Fachanwalt beauftragt werden. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Die Wiedhalle in Neitersen ist ein wichtiger Baustein im Dorfleben und ein beliebter Veranstaltungsort – hier werden nicht nur gern Geburtstage gefeiert, auch größere Events werden hier möglich, wie Karnevalssitzungen, Konzerte oder Partyevents. Da ist es sehr ärgerlich, wenn die Heizungsanlage in dem Gebäude nicht richtig funktioniert.







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