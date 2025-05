Die Gruppe Parents for Future Altenkirchen ruft zum ersten Mal zu einer Fahrraddemo von Altenkirchen nach Hachenburg am Samstag, 10. Mai auf (Start: 14 Uhr). Wir haben die Streckenänderungen und Hinweise für interessierte Teilnehmer in der Übersicht.

Am Samstag, 10. Mai, treten Radler für eine bessere Infrastruktur im Kreis Altenkirchen auf einer Fahrraddemo in die Pedale. Die Route führt von Altenkirchen nach Hachenburg, Verkehrsteilnehmer müssen sich auf temporäre Behinderungen aufgrund der Demo unter dem Motto: „Wo ist unser Radweg?“ einstellen.

Diesbezüglich informiert Hans Kneilmann, Demo-Mitorganisator von Parents for Future, auf Nachfrage unserer Zeitung über Neuerungen. „Der Endpunkt der Route hat sich geändert, der Ort der zweiten Pause wurde auch verlegt“, berichtet er mit Blick auf die Beratungen mit der Versammlungsbehörde und der Polizei. So soll die Strecke für den Gegenverkehr abschnittsweise gesperrt werden und der gesperrte Abschnitt soll in jeder Pause einen Abschnitt „nach vorne“ wandern. Auch der Endpunkt wurde verlegt und wird nun auf dem Kleeberger Weg, nähe Aldi-Markt, in Hachenburg sein.

Routenänderung bei Hachenburg

Die aktualisierte Streckenführung noch mal in der Übersicht: Die Teilnehmer sammeln sich ab 13.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Glockenspitze. Start der Fahrraddemo ist um 14 Uhr an der Wendeplatte/Glockenspitze, dann geht es über die Hochstraße und die B414 bis zum Bahnhof Ingelbach. Dort erfolgt ein kurzer Zwischenstopp (circa 10 Minuten). Dann geht es weiter über die B414 bis zum neuen Bahnübergang gegenüber vom Abzweig zum Kloster Marienstatt, wo ein zweiter kurzer Zwischenstopp (circa 10 Minuten) eingeplant ist. Die Demo-Route führt dann weiter über die B414 bis zum Kreisel, schließlich zur B413 Richtung Hachenburg, aber nicht, wie vorab geplant, die erste Straße links in die Graf-Heinrich-Straße, sondern bis zur zweiten Straße links ab. Das ist der Abzweig Kleeberger Weg Richtung Aldi-Markt. Die Demonstration endet im Bereich der Firma Karl Radermacher (Kleeberger Weg 40) in Hachenburg.

„Man kann dann beim ALDI etwas zu trinken kaufen oder beim Café der Bäckerei Schäfer einen Kaffee holen. Nach circa 30 Minuten Pause geht es die gleiche Strecke zurück, inklusive der beiden Pausen“, führt Kneilmann aus. Für etwa 18 Uhr ist das Fahrtende auf dem Parkplatz der Glockenspitze in Altenkirchen geplant.

Zwischenstopps aufgrund von Sicherheitsgründen

Die Zwischenstopps sind laut Pressesprecher Andreas Schultheis von der Kreisverwaltung aufgrund von Sicherheitsgründen auf Anweisung der Polizei geplant.

„Wir sehen unsere Aktion als Teil der bundesweiten Aktionswochen zur Mobilitätswende, da lautet das Motto: ’Mobilitätswende jetzt!’“, erklärt Hans Kneilmann. „Das Motto der Aktionstage be- und verstärkt unser Anliegen. Denn wenn die Mobilitätswende jetzt umgesetzt werden würde, wäre eine zwangsläufige Folge, dass mehr Radwege gebaut werden würden. Und ’unser’ Radweg von AK nach Hachenburg entlang der B414 wäre mit Sicherheit dabei“, davon ist Kneilmann überzeugt.

Die Verantwortlichen von Parents for Future finden: Es müsse insgesamt mehr in die Radwegeinfrastruktur im Kreis Altenkirchen investiert werden. Ein Link zur Route wurde auf Komoot ergänzt. Die Route im Detail gibt es unter: https://lmy.de/DQlgI

Unterstützer der Fahrraddemo

Unterstützt wird die Fahrrad-Demo von der „Initiative gegen den Ausbau der B 414 bei Altenkirchen“, vom VCD Rhein-Lahn-Westerwald, ADFC Hachenburg/Selters, Grüne Altenkirchen-Flammersfeld, Grüne Hachenburg, Westerwälder Initiativen- und Betriebe-Netz (WIBeN), DGB, GEW und BUND Altenkirchen. Weitere Infos zu den bundesweiten Aktionswochen „Mobilitätswende jetzt!“: https://wald-statt-asphalt.net/mobilitaetswendejetzt/