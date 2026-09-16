Verein Neues Leben Wölmersen
Adventure-Golf-Anlage soll das AK-Land bereichern
Die Bagger rollen auf dem Gelände, wo sich vorher die alte Minigolfanlage befunden hat. Nun soll hier eine neue Adventure-Golf-A
Die Bagger rollen auf dem Gelände, wo sich vorher die alte Minigolfanlage befunden hat. Nun soll hier eine neue Adventure-Golf-Anlage mit 18 Bahnen entstehen, die Friedrich Wilhelm Raiffeisen, den christlichen Glauben und den Westerwald miteinander vereinen sollen bei ihrer Gestaltung.
Annika Stock

Mit dem symbolischen Spatenstich ist für die neue Adventure-Golf-Anlage von Neues Leben in Wölmersen der erste Schritt getan, die Bagger rollen auf dem Vereinsgelände. Der Kreis Altenkirchen wird im Frühjahr 2027 um eine Attraktion reicher sein. 

Lesezeit 3 Minuten
. Der Startschuss für die neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen ist gefallen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben Verantwortliche von Neues Leben, der Politik, dem Bauunternehmen, der Leader-Region und der Touristik den ersten Schritt für das Vorzeigeprojekt getan.
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