Mit dem symbolischen Spatenstich ist für die neue Adventure-Golf-Anlage von Neues Leben in Wölmersen der erste Schritt getan, die Bagger rollen auf dem Vereinsgelände. Der Kreis Altenkirchen wird im Frühjahr 2027 um eine Attraktion reicher sein.
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. Der Startschuss für die neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen ist gefallen. Mit einem symbolischen Spatenstich haben Verantwortliche von Neues Leben, der Politik, dem Bauunternehmen, der Leader-Region und der Touristik den ersten Schritt für das Vorzeigeprojekt getan.