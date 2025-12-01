Kammerorchester begeistert Adventskonzert verzaubert in der Christuskirche Julia Hilgeroth-Buchner 01.12.2025, 09:00 Uhr

i Das "Kammerorchester Westerwald-Sieg", das in der Kreismusikschule Altenkirchen beheimatet ist und aus Schülern, Lehrkräften sowie ambitionierten Musikern aus der ganzen Region besteht, begeisterte die Zuhörer in der Altenkirchener Christuskirche mit einer facettenreichen Werksauswahl. Julia Hilgeroth-Buchner

Am Vorabend des ersten Advents verwandelte Musik die Altenkirchener Christuskirche in einen Ort voller Zauber. Das Kammerorchester Westerwald-Sieg begeisterte mit überraschenden Momenten. Ein Konzert, das Lust auf mehr macht.

Der Vorabend des ersten Advents versprüht immer einen ganz besonderen Zauber: Die stillen Gedenktage des häufig trist-dunklen Novembers klingen zwar noch nach, nun aber kündigt sich die Rückkehr des Lichts an. Wenn diese Aussicht dann zusätzlich von schöner Musik veredelt wird, dann verdoppelt sich die Vorfreude regelrecht.







Artikel teilen

Artikel teilen