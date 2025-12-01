Adventskonzert verzaubert in der Christuskirche

Am Vorabend des ersten Advents verwandelte Musik die Altenkirchener Christuskirche in einen Ort voller Zauber. Das Kammerorchester Westerwald-Sieg begeisterte mit überraschenden Momenten. Ein Konzert, das Lust auf mehr macht.
Der Vorabend des ersten Advents versprüht immer einen ganz besonderen Zauber: Die stillen Gedenktage des häufig trist-dunklen Novembers klingen zwar noch nach, nun aber kündigt sich die Rückkehr des Lichts an. Wenn diese Aussicht dann zusätzlich von schöner Musik veredelt wird, dann verdoppelt sich die Vorfreude regelrecht.